I sin baddräkt inleder Lizzo 2026 med ett tydligt budskap: inga problem

Anaëlle G.
@lizzobeeating/Instagram

Den 2 januari 2026 inledde Lizzo året med ett kraftfullt Instagram-inlägg: två bilder på sig själv i en vit baddräkt från sitt inkluderande märke, toppat med en färgglad mönstrad bodysuit. Sångerskan visade stolt upp sin figur och sitt självförtroende.

Kroppspositivitet: ett dagligt manifest

Det här inlägget kommer tre veckor efter ett chockerande inlägg där Lizzo fördömde ett viralt kroppsskämt: "Jag såg ett 'fettskämt' om mig 2025, och det blev viralt. Bara för att jag är fet." Inför obeveklig kritik satte hon upp en gyllene regel: "Din kropp är INTE för dem. Den är för DIG." Viktminskning, viktökning, operation eller att bibehålla status quo: "Vad du än gör med din kropp, sköt dina egna saker." En innerlig vädjan som resonerade med miljontals internetanvändare.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Lizzo (@lizzobeeating)

Stjärnorna enade bakom hans budskap

Den amerikanska affärskvinnan och mediepersonligheten Paris Hilton, den amerikanska sångerskan och låtskrivaren SZA, den amerikanska sångerskan Erykah Badu och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chloe Bailey: inlägget fick tusentals gilla-markeringar och stödjande kommentarer. "Queen", "Incredible", "I love it" : stjärnorna förstärkte denna vädjan om självacceptans. I sina Instagram-stories förlängde Lizzo uppmärksamheten med humor och förvandlade hån till positiv energi.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Lizzo (@lizzobeeating)

Det här invigningsinlägget är inte bara ett foto på hennes outfit: det är ett uttalande. Lizzo förvandlar omdöme till en kraftfull kraft och framhäver sina kroppsval som en personlig revolution. Hennes budskap? Inga problem, fullständig suveränitet över sin image. En kickoff från 2026 som sätter tonen: självkärlek framför allt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Paret Maduro: Cilia Flores, första damen i hjärtat av den venezuelanska makten?

