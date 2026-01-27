Search here...

"Magnifik": Den här stjärnan imponerar på internetanvändare på stranden

Fabienne Ba.
@coileray/Instagram

Den amerikanska rapparen Coi Leray, med 10 miljoner månatliga lyssnare på Spotify och en nominering till ett BET Award, skapade furore i mitten av januari genom att publicera en serie foton tagna på stranden. Sittande i en fåtölj, leende och avslappnat, skrev hon enkla texter: "Mamma, Album, Avkoppling." Tre ord som perfekt sammanfattar detta ögonblick i skärningspunkten mellan moderskap, musikkarriär och tid för sig själv.

En serie foton som firar en självsäker paus

På dessa lysande fotografier syns Coi Leray i ett badrum och njuter av solen i en minimalistisk miljö. Mer än bara en visuell återblick markerar detta inlägg ett slags övergångsskede: en konstnär som hävdar sin frihet, sin roll som mor och sin konstnärliga identitet utanför ateljén.

Det estetiska valet – naturligt, minimalistiskt, fokuserat på välbefinnande – står i kontrast till de mer formelmässiga koder som ofta förknippas med kvinnliga figurer inom hiphop. Det framkallar ett ögonblick av omfokusering, av återvunnet lugn, bort från scenen, men ändå kopplat till sin publik.

En våg av beundran följde hans inlägg.

Inom några timmar hade inlägget passerat en miljon gilla-markeringar och genererat över 5 000 kommentarer. Meddelandena hyllade hennes styrka, hennes comeback och hennes äkthet: "Du strålar", "En sann inspiration", "Mamma och artist, du har allt." Vissa lade märke till hennes fysiska förvandling eller nämnde en eventuell operation, men dessa röster förblev marginella i en flod av positiva reaktioner. Detta varma mottagande bekräftar det starka band Coi Leray har med sin gemenskap, som alltid är uppmärksam på hennes offentliga framträdanden såväl som hennes mer personliga stunder.

En väletablerad musikalisk karriär

Dotter till rapparen Benzino, Coi Leray, har gjort sig ett namn sedan 2018 med en rad anmärkningsvärda samarbeten, bland annat med French Montana, David Guetta och Anne-Marie. Hennes energiska stil, en blandning av rap, pop och R&B, har gjort det möjligt för henne att skapa sig en unik plats i musikbranschen. Och även om hennes personliga inlägg fångar uppmärksamhet på sociala medier, förstärker de bara en redan etablerad bana. Hennes image, långt ifrån statisk, utvecklas med henne: friare, mer självsäker.

En ny generation konstnärer med förnyade koder

Coi Leray förkroppsligar en generation kvinnliga konstnärer som avvisar reduktiva etiketter. Moderskap, karriär, estetik, online-närvaro: allt samexisterar utan motsägelser. Genom att presentera sitt dagliga liv ur ett lugnt perspektiv deltar hon i en dynamik där kroppsuppfattning, synlighet och framgång inte längre utesluter varandra, utan snarare förstärker varandra.

Långt ifrån diktat eller påtvingade projektioner ritar Coi Leray således om konturerna av vad en kvinnlig rappare kan vara år 2026: mångfacetterad, fri och i full besittning av sin image.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
