"Jag var ung, vacker och arg": Denna stjärna från 1990-talet berättar vad hon fick utstå bakom kulisserna.

Gabrielle Carteris, skådespelerskan som spelade Andrea Zuckerman i 90-talsserien "Beverly Hills 90210", talar nu ut om pressen hon mötte på inspelningsplatsen att ständigt dyka upp i avslöjande kläder. I podcasten " I Choose Me " avslöjar hon hur producenterna insisterade på att skådespelerskorna skulle filma scener i baddräkter eller shorts, även utan en motivering till handlingen.

En genomgripande press gällande kläder

Redan innan sommaravsnitten sändes tillkännagav den amerikanske producenten Aaron Spelling uttryckligen: ”Tjejer, vi ska ha baddräkter på oss i sommar.” Gabrielle Carteris, då i tjugoårsåldern, vägrade systematiskt: ”Jag hade shorts, min leotard, min overall och mitt linne, men aldrig baddräkt.” Hon förklarar denna bestämda hållning: ”Jag hade en fin liten kropp på den tiden, men jag var rasande över att folk pratade om den.” Denna vägran illustrerar den dominerande manliga blicken på den tiden, där kvinnliga karaktärer ofta reducerades till sitt fysiska utseende.

Vardagssexism på 1990-talet

Detta vittnesmål är en del av ett bredare sammanhang: tv-serierna och reklamen på 1990-talet normaliserade utnyttjandet av skådespelerskors fysiska utseende. Gabrielle Carteris minns sina erfarenheter inom reklam, där suggestiva kläder var normen: "På den tiden kunde man komma undan med vissa saker. Jag skulle aldrig ha provspelat i baddräkt." Trots några feministiska figurer som "Buffy" (Buffy Summers, i "Buffy the Vampire Slayer", spelad av Sarah Michelle Gellar), fetischiserades kvinnliga huvudpersoner alltför ofta, till nackdel för deras berättande djup.

Ett fenomen som fördömts av andra skådespelerskor före henne

Gabrielle Carteris vittnesmål är en del av en serie liknande uttalanden från skådespelerskor som verkade på 90- och 2000-talen. Skådespelerskor från serier som "One Tree Hill", "Charmed" eller "Smallville" har också berättat om den press som utövades att synas i suggestiva kläder, ibland från tonåren.

Dessa berättelser avslöjar en djupt rotad kultur inom branschen, där kvinnors utseende ofta prioriterades framför deras skådespeleri eller handlingens sammanhang. Genom dessa röster som nu höjs framträder en systemisk kritik som utmanar årtionden av metoder som normaliserades men sällan ifrågasattes vid den tiden.

I början av tjugoårsåldern under de första säsongerna av "Beverly Hills" erbjuder Gabrielle Carteris en klarsynt tillbakablick: "Jag var ung, vacker och arg." Hennes vägran att anpassa sig till dessa klädkoder visar ett tidigt motstånd mot branschens vardagliga sexism.