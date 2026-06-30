Dua Lipa delar med sig av de bästa ögonblicken från sin smekmånad i Italien

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa njuter verkligen av sitt nygifta liv. Bara några veckor efter att ha gift sig med skådespelaren Callum Turner delade hon en serie smekmånadsbilder på Instagram, tagna under den italienska solen. Mellan den idylliska miljön, stunder av intimitet och strålande lycka erbjöd hon sina följare en glimt av detta förtrollande mellanspel.

En idyllisk smekmånad i Italien

Dua Lipa har etablerat sig i en idyllisk miljö. Hon njuter av en solig vistelse på den toskanska kusten, som hon själv beskrev som ett sant "paradis på jord". I hennes fotogalleri ser hon avslappnad och strålande ut, och njuter av landskapet, solen och den avslappnade italienska livsstilen. En romantisk resa, perfekt passande tillfället hon firar.

Stunder av medbrottslighet med sin man

Bortom miljön utstrålar dessa foton kärlek och samhörighet. I några spontana och ömma ögonblick poserar Dua Lipa tillsammans med sin make, Callum Turner. På en av selfies utstrålar paret lycka, medan sångerskan stolt visar upp sin nya vigselring som matchar hennes förlovningsring. Dessa bilder, genomsyrade av sötma, vittnar om det nygifta parets glädje.

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Ett bröllop firat på Sicilien

Denna smekmånad följer efter ett uppmärksammat bröllop. Dua Lipa och Callum Turner utväxlade löften under tre dagar långa firanden på Sicilien. En händelse som anstår parets berömmelse och markerar ett nytt kapitel i deras förhållande. En synbart överlycklig Dua Lipa har inte gjort någon hemlighet av sin lycka sedan bröllopet.

Med dessa bilder från sin italienska smekmånad erbjuder Dua Lipa sina följare en solig och romantisk paus. Mellan det drömska landskapet, det nära bandet med sin man och glädjen i att vara nygift njuter hon till fullo av detta unika ögonblick. Inte helt oväntat gläder detta hennes fans, som är glada att se henne så strålande.