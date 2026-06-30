På Wimbledon skapade tennisspelaren Naomi Osaka furore med en spektakulär outfit

Julia P.
@naomiosaka / Instagram

Den japanska tennisspelaren Naomi Osaka skapade furore när hon kom in på planen, klädd i en vit kimono-inspirerad outfit. Hennes framträdande, lika elegant som meningsfullt, möttes av jubel från publiken.

En kimonoinspirerad klänning

För att pryda Londons gräsmatta valde Naomi Osaka en lång, böljande klänning inspirerad av japansk ceremoniell klädsel. Broderad med tranor och körsbärsblommor designades plagget i samarbete med den Tokyo-baserade designern Hana Yagi. Yagi kombinerade det med en traditionell hårprydnad, kanzashi. En anmärkningsvärd detalj: den helt vita klänningen följde minutiöst turneringens berömda klädkod. Tillverkad av sju olika textilier, återanvände den vintage kimonos och en traditionell bröllopsklänning.

En hyllning till hans rötter

Utöver dess estetiska dragningskraft hade denna outfit en stark symbolisk betydelse. Naomi Osaka förklarade att Wimbledons engagemang för traditionen hade fått henne att reflektera över sitt eget kulturarv. "Jag tänker på den mest ikoniska silhuetten som finns, och för mig är det kimonon", anförtrodde hon. Hon nämnde också en oväntad inspirationskälla: karaktären som spelades av Lucy Liu i filmen "Kill Bill", som bar en vit kimono. För henne var det ett sätt att hylla Japan.

Mode som ett uttrycksmedel

För Naomi Osaka är varje entré på planen en möjlighet att berätta en historia. Innan matchen tog hon till och med av sig sin långa klänning för att avslöja en vit sportoutfit prydd med präglade blommor, som sålde slut inom några timmar efter att den släpptes. Känd för sin stil bekräftar Naomi Osaka återigen sin förkärlek för spektakulära framträdanden. Långt ifrån att bara leverera atletiska prestationer förvandlar mästaren varje entré till ett sant modeögonblick, granskat av sina fans runt om i världen.

Med denna kimono-inspirerade outfit gjorde Naomi Osaka ett slående intryck redan från Wimbledons allra första dag. Hon bevisade återigen att hon vet hur man kombinerar sport och stil. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes nästa framträdande.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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