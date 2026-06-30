Sångaren Tate McRae, klädd i strandkläder, omfamnar säsongens trendiga tryck.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

Den kanadensiska sångerskan och låtskrivaren Tate McRae delade ett soligt foto på Instagram, taget vid vattnet, i en strandoutfit som verkligen väckte uppmärksamhet. Anledningen? Dess ko-tryck, ett av de trendigaste mönstren sommaren 2026. En avslappnad, somrig look, trogen hennes stilkänsla.

Ett strandset med komotiv

För denna stund av avkoppling valde Tate McRae ett svartvitt tvådelat set prydt med det berömda ko-mönstret. Designen, som består av en triangulär topp och nederdel som knyts i sidorna, spelade enkelhetens kort för att bättre framhäva det grafiska mönstret.

Minimalistiska accessoarer

För att komplettera denna outfit valde Tate McRae en diskret elegans. Hon fokuserade på några noggrant utvalda accessoarer: ett par mörka solglasögon, ett halsband med hänge och fina armband. Denna minimalistiska stil gjorde att ko-mönstret, lookens verkliga mittpunkt, fick stå i centrum. Ett bevis på att ett djärvt mönster ofta talar för sig självt.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Tate McRae (@tatemcrae)

Ko-tryck, säsongens stjärna

Den här looken väcker uppmärksamhet eftersom den fångar en av de största trenderna just nu. Länge begränsat till westerngenren har ko-mönstret säsong efter säsong etablerat sig som ett centralt motiv inom sommarmodet. Idag kan det hittas på strandkläder, men även på klänningar, accessoarer och skor. Dess dragningskraft? En grafisk, retro och lättburen stil som tilltalar en ständigt växande publik.

En sångare på toppen

Detta framträdande kommer vid en särskilt framgångsrik tidpunkt för Tate McRae. Efter att ha blivit känd för sina pophits har hon etablerat sig som en av de mest framstående unga sångarna i sin generation, med musikaliska framgångar och uppmärksammade framträdanden. På scen och i sociala medier odlar hon en livfull och trendig image, som följs av miljontals fans världen över.

Med denna strandoutfit med komönster skapar Tate McRae en look som är både somrig och trendig. Genom att anamma ett av säsongens nyckelmönster bekräftar hon sin stilkänsla och sin känsla för aktuella trender. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans, som charmas av detta soliga mellanspel.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
Vid 68 års ålder återvänder Sharon Stone till de främsta raderna under Paris modevecka.
Article suivant
Doja Cat, i korsett, väckar uppmärksamhet med sin senaste look.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På Wimbledon skapade tennisspelaren Naomi Osaka furore med en spektakulär outfit

Den japanska tennisspelaren Naomi Osaka skapade furore när hon kom in på planen, klädd i en vit kimono-inspirerad...

Dua Lipa delar med sig av de bästa ögonblicken från sin smekmånad i Italien

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa njuter verkligen av sitt nygifta liv. Bara några veckor efter att...

Doja Cat, i korsett, väckar uppmärksamhet med sin senaste look.

Den amerikanska rapparen Doja Cat delade ett nytt inlägg på sociala medier, i en lavendelfärgad look med en...

Vid 68 års ålder återvänder Sharon Stone till de främsta raderna under Paris modevecka.

Den amerikanska skådespelerskan Sharon Stone gjorde en anmärkningsvärd comeback på catwalken, mer än trettio år efter sitt senaste...

För att fira sin 42-årsdag skapade Khloé Kardashian furore i en satinklänning.

För att fira sin 42-årsdag delade den amerikanska tv-personligheten och affärskvinnan Khloé Kardashian en serie bilder på Instagram...

"Tänk innan du skriver": NFL-spelarens fru fördömer hatiska kommentarer

Bakom varje idrottare finns nära och kära som också läser kommentarerna. Det är detta budskap som Mindy Armstead,...