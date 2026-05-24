Dua Lipa dyker upp i en sensationell spetslook

Fabienne Ba.
Sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa fortsätter att överraska sina fans. Hon delade en röd spetstopp på Instagram, ett modeval som verkligen inte gick hennes följare obemärkt förbi.

En mycket uppmärksammad Instagram-bilddump

Som vanligt delade Dua Lipa en serie foton på sitt Instagramkonto – en "fotodump". Bland de många bilderna fanns en som genererade mycket uppmärksamhet, där sångerskan syns iklädd en skir spetstopp. Återigen levererade hon innehåll som kunde få sina följare att stanna upp. Det är en talang hon ständigt odlar och förvandlar vart och ett av sina modeutflykter till ett mini-event på sociala medier.

En röd spetstopp och jeansshorts

Mittpunkten i den här looken är en röd spetstopp med hög halsringning och korta ärmar. Den transparenta och delikata toppen avslöjar den ljusbruna braletten som Dua Lipa bar under. Denna lek med transparens illustrerar perfekt Dua Lipas förkärlek för modeplagg som blandar romantik – tack vare spetsen – med modernitet.

För att motverka looken valde Dua Lipa ett mer avslappnat plagg: jeansshorts. Denna kombination av delikat spets och rå denim skapar en särskilt trendig kontrast i texturer. Denna blandning av stilar – elegans och streetwear – är ett signaturmärke för Dua Lipa, som gillar att utmana förväntade kombinationer. Resultatet är en outfit som är både sofistikerad och resolut modern, perfekt i samklang med tiden.

Noggrant utvalda lyxaccessoarer

Looken skulle inte vara komplett utan ett urval av exklusiva accessoarer. Dua Lipa kompletterade sin outfit med en stor krämfärgad Chanel-shoppingväska, överdimensionerade svarta solglasögon och flera ringar från Bvlgari. Ett bälte i westernstil från Chrome Hearts åtsnärmde hennes shorts i midjan och gav ensemblen en rock'n'roll-känsla. Denna noggrant utvalda kollektion av designerplagg visar återigen Dua Lipas stilistiska mästerskap och hennes förmåga att enkelt kombinera lyxmärken.

Minimalistiskt hår och smink

På skönhetsfronten valde Dua Lipa enkelhet och lät sin outfit stå i centrum. Hon bar håret nedlagt med en ren, felfri mittdel. Hennes makeup, avsiktligt minimalistisk, fokuserade på en naturlig look snarare än en dramatisk effekt. Med det här inlägget bekräftar Dua Lipa sin status som en viktig modeikon för sin generation.

Med sin röda spetstopp, jeansshorts och accessoarer har Dua Lipa skapat en perfekt polerad look. Hon bevisar återigen att hon vet hur man leker med modekoder för att skapa slående bilder, samtidigt som hon förblir trogen sin egen stil.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
