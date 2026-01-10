Search here...

Vid 57 års ålder strålar Kylie Minogue i en slående röd klänning

Fabienne Ba.
Under sin "Tension"-turné publicerade Kylie Minogue en serie bilder på Instagram som hyllades av hennes fans. Den australiska sångerskan uppträder i eleganta kläder, inklusive en livfull röd klänning fotograferad från en balkong i solnedgången.

En självsäker silhuett i en strukturerad röd klänning

På ett av bilderna poserar Kylie Minogue lutad mot ett räcke, iklädd en skulptural, röd miniklänning med bara axlar. Ballongtoppen flyter över i en kort kjol och framhäver hennes figur. Denna look leker med struktur och kontrast och framhäver en sofistikerad estetik som blandar kraft och elegans.

En oförminskad scennärvaro

Dessa bilder är en del av turnén "Tension", som markerar sångerskans triumferande återkomst efter succén med hennes första julsingel, som nådde nummer 1 i Storbritannien. Kylie Minogue odlar noggrant sin image mellan musikalisk framträdande och visuell strategi.

Kort sagt presenterar Kylie Minogue en vision av kvinnlighet som överskrider åldersrelaterade stereotyper och föredrar att hävda konstnärlig och stilistisk kontinuitet. Hennes senaste framträdanden visar en önskan att förbli närvarande både på scen och i sociala medier, med en estetik som är trogen hennes identitet.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Kate Moss dotter skapar furore på stranden med en blick som inte går obemärkt förbi.
Elon Musks dotter väcker sensation med en oväntad blick

