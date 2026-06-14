Vid 37 års ålder bevisar Nina Dobrev att slipklänningen är en klassiker på röda mattan

Den bulgarisk-kanadensiska skådespelerskan och modellen Nina Dobrev bekräftar sin status som modeikon. Inför premiären av sin kortfilm "General Admission", som presenterades på Tribeca Film Festival 2026, valde hon något säkert: underklänningen. Ett delikat och tidlöst plagg, som hon delade i en video som publicerades på Instagram och som omedelbart fängslade hennes följare.

En underklänning i satin

Den tidigare stjärnan från "The Vampire Diaries" bar en krämfärgad underklänning i satin av designern Adam Lippes. Den böljande, nästan flytande skärningen omsluter figuren fint och flyter ut i en pelare som sveper över golvet. Tunna spaghettiband och en mjukt draperad halsringning förstärker plaggets boudoir-känsla, medan en touch av mörk spets, undertill, kontrasterar mot ensemblens rena linjer. En detalj av klädda knappar längs sömmen fulländar denna raffinerade look.

Minimalistiska accessoarer. Trogen den "lugna lyx"-andan i sin outfit valde Nina Dobrev diskreta accessoarer. Hon kombinerade sin klänning med svarta stilettsandaler med fina remmar och en liten, strukturerad svart kuvertväska med handtag. När det gäller smycken höll hon det diskret med ett modernt örhänge från KatKim. Denna minimalistiska stil låter klänningen stå i centrum.

"En Carrie Bradshaw-energi"

I bildtexten till sitt inlägg sammanfattade skådespelerskan humoristiskt sin stil: "Den här veckan hade riktig Carrie Bradshaw-energi." En referens till hjältinnan i en succéserie, översteprästinnan under 1990- och 2000-talets mode. Slipklänningen föddes faktiskt ur denna era och ärvde minimalism och vurmen för slip-on-plagg med en intim känsla. Den har regelbundet återuppfunnits och etablerat sig som en klassiker på röda mattan: enkel, elegant och tidlös.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Nina Dobrev (@nina)

Med denna utsökt eleganta underklänning skapade Nina Dobrev en av de mest slående lookerna vid årets evenemang. Genom att välja enkelhet snarare än extravagans påminde skådespelerskan oss om att ett enda välvalt plagg ibland är allt som krävs för att göra ett bestående intryck. Bevis, om något behövdes, på att underklänningen inte har förlorat något av sin charm på röda mattan.