Klädd i en randig strandoutfit anammar Alix Earle en vintageklassiker

Den amerikanska influencern Alix Earle är en av sin generations mest följade personer på Instagram. Och en av hennes Instagram-bilder, publicerade från en soldränkt yacht, har återigen bekräftat hennes oklanderliga stilkänsla. Hon bär en grön- och vitrandig tvådelad klänning: en direkt referens till estetiken hos klassiska europeiska semestrar från tidigare årtionden.

En grön- och vitrandig tvådelad

På det mest omtalade fotot på karusellen syns Alix Earle i en tvådelad baddräkt med vertikala gröna och vita ränder. Den åtsittande triangulära toppen betonar enkelhet – få detaljer, få utsmyckningar, bara precis skräddarsydd design. Färgvalet är inte obetydligt. Den gröna färgen, någonstans mellan mandel och mint, påminner omedelbart om nyanserna i italienska strandhytter – syrligt grönt för vissa, limegrönt för andra. En färg djupt rotad i en viss idé om medelhavsavkoppling.

Överdimensionerade glasögon och en "Riviera"-pose

För att komplettera sitt iögonfallande smycke valde Alix Earle en minimalistisk stil: ett par överdimensionerade solglasögon. Inga smycken, ingen sarong, ingen stråhatt. Miljön – yachtens räcke, det kristallklara vattnet i bakgrunden, solljuset som reflekteras från däcket – var tillräckligt för att komponera bilden. Lutad mot räcket, blicken lätt vänd mot horisonten, frammanar Alix Earle porträtten som finns i gamla italienska filmtidningar från 1960-talet.

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En direkt referens till europeiska somrar på 1960-talet

Det är just det som är styrkan i den här stilen: den är en del av en genuin visuell tradition. Den grön- och vitrandiga tvådelade plagget är inte bara ett enkelt sommarplagg. Det är en vintageklassiker, populär på stränderna i Saint-Tropez och Capri på 1960-talet av ikoner som Brigitte Bardot, Sophia Loren och Romy Schneider.

På den tiden var tunna sidoränder, triangelsnitt och hög midja det absoluta kännetecknet för europeiska jetset-somrar. Sextio år senare återupplever Alix Earle denna repertoar med slående trohet – ett bevis på att väl valda klassiker överskrider årtionden utan att åldras en dag.

Med denna grön- och vitrandiga tvådelade plagg bekräftar Alix Earle återigen sin roll som en livsstilsikon för sin generation. Och hon påminner oss om att ibland räcker ett enda klassiskt plagg för att definiera en hel säsong. En demonstration som garanterat kommer att bli en succé på europeiska stränder i sommar.