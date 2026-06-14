Klädd i en randig strandoutfit anammar Alix Earle en vintageklassiker

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Den amerikanska influencern Alix Earle är en av sin generations mest följade personer på Instagram. Och en av hennes Instagram-bilder, publicerade från en soldränkt yacht, har återigen bekräftat hennes oklanderliga stilkänsla. Hon bär en grön- och vitrandig tvådelad klänning: en direkt referens till estetiken hos klassiska europeiska semestrar från tidigare årtionden.

En grön- och vitrandig tvådelad

På det mest omtalade fotot på karusellen syns Alix Earle i en tvådelad baddräkt med vertikala gröna och vita ränder. Den åtsittande triangulära toppen betonar enkelhet – få detaljer, få utsmyckningar, bara precis skräddarsydd design. Färgvalet är inte obetydligt. Den gröna färgen, någonstans mellan mandel och mint, påminner omedelbart om nyanserna i italienska strandhytter – syrligt grönt för vissa, limegrönt för andra. En färg djupt rotad i en viss idé om medelhavsavkoppling.

Överdimensionerade glasögon och en "Riviera"-pose

För att komplettera sitt iögonfallande smycke valde Alix Earle en minimalistisk stil: ett par överdimensionerade solglasögon. Inga smycken, ingen sarong, ingen stråhatt. Miljön – yachtens räcke, det kristallklara vattnet i bakgrunden, solljuset som reflekteras från däcket – var tillräckligt för att komponera bilden. Lutad mot räcket, blicken lätt vänd mot horisonten, frammanar Alix Earle porträtten som finns i gamla italienska filmtidningar från 1960-talet.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Alix Earle (@alixearle)

En direkt referens till europeiska somrar på 1960-talet

Det är just det som är styrkan i den här stilen: den är en del av en genuin visuell tradition. Den grön- och vitrandiga tvådelade plagget är inte bara ett enkelt sommarplagg. Det är en vintageklassiker, populär på stränderna i Saint-Tropez och Capri på 1960-talet av ikoner som Brigitte Bardot, Sophia Loren och Romy Schneider.

På den tiden var tunna sidoränder, triangelsnitt och hög midja det absoluta kännetecknet för europeiska jetset-somrar. Sextio år senare återupplever Alix Earle denna repertoar med slående trohet – ett bevis på att väl valda klassiker överskrider årtionden utan att åldras en dag.

Med denna grön- och vitrandiga tvådelade plagg bekräftar Alix Earle återigen sin roll som en livsstilsikon för sin generation. Och hon påminner oss om att ibland räcker ett enda klassiskt plagg för att definiera en hel säsong. En demonstration som garanterat kommer att bli en succé på europeiska stränder i sommar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Vid 37 års ålder bevisar Nina Dobrev att slipklänningen är en klassiker på röda mattan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 37 års ålder bevisar Nina Dobrev att slipklänningen är en klassiker på röda mattan

Den bulgarisk-kanadensiska skådespelerskan och modellen Nina Dobrev bekräftar sin status som modeikon. Inför premiären av sin kortfilm "General...

I en pastell look fängslar Charli D'Amelio med en retro silhuett

Den amerikanska innehållsskaparen Charli D'Amelio är nu mycket mer än en TikTok-sensation. Med miljontals följare på sina sociala...

I en vit crop top har sångerskan Tyla en avslappnat elegant look.

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla fortsätter att etablera sig som en av de mest följade rösterna...

I en minimalistisk look drar Katie Holmes alla blickar till sig i New York

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Katie Holmes har återigen bevisat att hon är en av de mest...

En basketstjärna, hon delar med sig av en glimt av sin träning och sitt färgstarka utseende.

Sophie Cunningham är ett av de mest följade ansiktena i WNBA. Den här säsongen har den amerikanska basketspelaren,...

Ines de Ramon bär vit spets, tillsammans med sin partner Brad Pitt

Ines de Ramon, chef för Anita Ko Jewelry, ett exklusivt smyckesmärke, bekräftar återigen sin skarpa stilkänsla. Nyligen sågs...