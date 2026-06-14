I en pastell look fängslar Charli D'Amelio med en retro silhuett

Den amerikanska innehållsskaparen Charli D'Amelio är nu mycket mer än en TikTok-sensation. Med miljontals följare på sina sociala medieplattformar poserade hon nyligen för en ny moderedaktion och publicerade bilderna på sitt Instagramkonto. Fotograferingen visade en pastell look med en tydlig retrokänsla, stylad av hennes stylist Carlee Barrow, vilket har fått en flod av beundrande kommentarer.

En pastellgrön prickig topp

På bilden som väcker uppståndelse bär Charli D'Amelio en ljusgrön, åtsittande bralette. Detaljen som gör plagget anmärkningsvärt är dess hjärtformade halsringning som accentueras av en delikat broderad volang. Tyget, prickat med små svarta prickar, ger en direkt nostalgisk touch till helhetsintrycket.

Valet av pastellgrönt är inte obetydligt. Denna nyans passar ihop med de "sorbet"-toner som är så populära på vår/sommar 2026 års modevisningar, i linje med de mjuka och ljusa paletter som dominerar den här säsongen. Det är en elegant färg som perfekt passar bilden av en ung kvinna med en distinkt stil.

Högmidjade byxor för en retro silhuett

För att komplettera toppen bär Charli D'Amelio matchande högmidjade byxor med ett brett svart bälte. Ensemblen skapar en silhuett direkt inspirerad av 1950-talets pin-ups – då prickar, pastellfärger och högmidjade snitt utgjorde en av eran mest ikoniska kombinationer. En synlig midjeresår mellan topp och nederdel ger en touch av modernitet. Det är ett smart modeuttalande som omtolkar vintagestilen utan att bara tillgripa kostym.

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Guldsmycken och retro-smink

När det gällde accessoarer valde Charli D'Amelio koherens. En guldfärgad choker, ett matchande hänge, en guldring och ett silverarmband fulländade subtilt looken. Hennes makeup följde samma tema: exakt eyeliner, mjukt rosa rouge och, framför allt, djupt röda läppar – ett kännetecken för de ikoniska stilfotografierna från gångna decennier. Hennes frisyr, med mittskillnad och böljande längder över axlarna, fulländade retrolooken.

Med denna pastellfärgade, pinup-inspirerade look påminner Charli D'Amelio oss om att hon har etablerat sig som en av de mest följade figurerna i sin generation. Och, föga förraskande, bekräftar hon att nostalgi fortfarande är en av modets starkaste lekplatser.