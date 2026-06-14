I en vit crop top har sångerskan Tyla en avslappnat elegant look.

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla fortsätter att etablera sig som en av de mest följade rösterna på den nya internationella popscenen. Och mellan framträdandena visar hon regelbundet upp sin oklanderliga förståelse för mode. Bevis på detta är ett av hennes Instagram-inlägg som blev viralt.

En vit crop top med bralette-skärning

På en av bilderna som delas i hennes karusell syns Tyla i en vit crop top med bralette-skärning och djup halsringning. Ett minimalistiskt plagg, perfekt skräddarsytt, som betonar tygets renhet och den raffinerade passformen snarare än utsmyckning. En ren stil, i linje med vår/sommar 2026-trenderna som hyllar basplagg som upphöjts till couture-essentiella.

Valet av klarvitt är långt ifrån godtyckligt. Det framhäver sångerskans solbrända hud samtidigt som det framkallar en fräsch, somrig känsla. Det är en färg som catwalken förespråkade den här säsongen – så mycket att Cloud Dancer, en mjuk benvit, blev den officiella Pantone-färgen för 2026.

Svarta byxor och ljusgröna skor för kontrast

För att strukturera resten av sin siluett valde Tyla svarta byxor med en ren, böljande skärning. Detta neutrala plagg skapar en omedelbart slående grafisk kontrast till toppen. Detaljen som gör hela skillnaden är skorna: ett par ljusa, nästan syragröna sneakers som ger en färgklick till hela looken.

Den här typen av mix har blivit sångerskans signaturstil: man tar enkla, perfekt skräddarsydda plagg och bryter sedan upp deras enkelhet med en färgklick. När det gäller accessoarer kompletterar invecklade örhängen looken med återhållsamhet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Tyla (@tyla)

En modesignatur som sätter sina spår.

Utöver den enkla Instagram-ögonblicksbilden är detta framträdande en del av en bredare strategi. Sedan sitt genombrott 2023 har Tyla kultiverat en resolut personlig stil – en blandning av popestetik, urbana referenser och couture-inslag. Denna sammanhållning gör henne till en av de viktigaste nya figurerna i sin generation, tillsammans med andra röster på den nya globala scenen.

Med denna vita crop top i kombination med svarta byxor och färgglada sneakers påminner Tyla oss om att elegans och avslappnad stil kan gå hand i hand. En stildemonstration som garanterat kommer att bli en hit hela sommaren.