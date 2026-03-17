I en skulptural klänning gjorde Nicole Kidman ett slående framträdande.

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman gjorde ett bländande framträdande på Oscarsgalan 2026 i en skulptural Chanel-klänning som omedelbart fångade uppmärksamheten.

En skräddarsydd, eterisk och historisk skapelse

Nicole Kidman bar en specialsydd klänning av Matthieu Blazy. Denna puderrosa sidenklänning, prydd med fina fjädrar, hade en axelbandslös korsetterad livstycke broderad med kristaller och svarta paljetter, som flöt över i en böljande, eterisk kjol. Nicole Kidman kompletterade ensemblen med fina smycken: klockor, diamantringar och diskreta pärlor som framhävde hennes look utan att överväldiga den.

Ett symboliskt ögonblick för "Moulin Rouge"

Nicole Kidman, som presenterade tillsammans med Ewan McGregor för att fira 25-årsjubileet av filmen "Moulin Rouge" (2001), som gav honom hans första Oscarsnominering 2001, förkroppsligade tidlös elegans. Hennes skulpterade figur, både strukturerad och eterisk, frammanade en modern sagohjältinna, med fjädrar som gav illusionen av lätt flykt.

En australier bland stjärnorna

Även om hon inte blev nominerad i år var Nicole Kidman allestädes närvarande och umgicks med sina australiensiska landsmän: skådespelerskan Rose Byrne (nominerad till bästa kvinnliga huvudroll för "If I Had Legs I'd Kick You") och skådespelaren Jacob Elordi (biroll i Del Toros "Frankenstein"). Som en lojal representant för Chanel vid de senaste evenemangen har hon gått catwalken för prêt-à-porter och Métiers d'Art-kollektionerna sedan våren 2026, vilket bekräftar ett långvarigt partnerskap.

Denna skulpturala, puderrosa klänning med fjäderliknande accenter positionerar Nicole Kidman som en av de obestridda drottningarna på Oscarsgalan 2026. En vision av kraftfull och eterisk elegans som bekräftar hennes status som en "odödlig" modeikon.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
"Hon är nästan oigenkännlig": Emma Stone fängslar i en silverklänning
Skådespelerskan Barbie Ferreira är återigen måltavla för kritik för sin figur.

