Vid 63 års ålder skapar Demi Moore sensation med sin "gotisk look"

Léa Michel
Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore fängslade Oscarsgalan 2026 med en gotiskinspirerad look från Gucci som omedelbart satte sociala medier i hetåget.

En smaragdfärgad klänning med mörka accenter

Inför Oscarsgalan 2026 anlände Demi Moore till Dolby Theatre i en lång, smaragdgrön klänning helt täckt av fjädrar, med metalliska detaljer och tonade nyanser av grönt och svart. Överdelen, som påminde om en skimrande påfågels bröstpansar, flöt över i ett imponerande svart, fjäderlikt släp, vilket gav silhuetten en nästan mytisk dragningskraft, någonstans mellan en nattuggla och en mörk sagohjältinna.

Ett "konstverk" uppfattat som ett konstverk

Fjädrarna som kaskaderar runt hennes torso definierar hennes axlar, medan den åtsittande skärningen accentuerar hennes silhuett utan behov av överdrivna accessoarer. Kontrasten mellan det skimrande gröna och de svarta fjädrarna förstärker denna eleganta, teatrala och perfekt kontrollerade gotiska aura.

Diskreta accessoarer som låter klänningen tala för sig själv

När det gäller smycken valde Demi Moore relativt diskreta Boucheron-stycken som kompletterade klänningen: diamantarmband och en smaragdring som återspeglade klänningens ton utan att överväldiga den. Hennes långa, raka bruna hår, med mittskillnad, ramade in hennes ansikte subtilt och balanserade klänningens överflöd. Denna minimalistiska inställning till hår och smycken gjorde att den "gotiska looken" förblev elegant utan att övergå till kostym.

Även om hon inte är nominerad i år, men närvarande som programledare, bevisade Demi Moore att hon, vid över 60 års ålder, är en av de mest vågade personerna på Oscarsgalans röda matta. Hennes framträdande i en smaragdgrön klänning och svarta fjädrar framstår som ett av de mest minnesvärda modeögonblicken under Oscarsgalan 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Article précédent
Gravid på röda mattan, denna skådespelerska strålar i en smaragdgrön klänning.
Article suivant
"Hon är nästan oigenkännlig": Emma Stone fängslar i en silverklänning

"Hon är nästan oigenkännlig": Emma Stone fängslar i en silverklänning

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Stone fängslade allas blickar på Oscarsgalan 2026 i en silverfärgad Louis Vuitton-klänning...

Gravid på röda mattan, denna skådespelerska strålar i en smaragdgrön klänning.

Wunmi Mosaku, gravid med sitt andra barn, lyste upp Oscarsgalan 2026 i en smaragdgrön klänning som framhävde både...

Vem är Jessie Buckley, den irländska skådespelerskan som just gjorde sig ett namn på Oscarsgalan 2026?

Den irländska skådespelerskan Jessie Buckley blev ett av de största namnen vid Oscarsgalan 2026. Hon vann Oscar för...

"Bag of bones": Modellen Bella Hadid väcker nytt liv i debatten om "skinny shaming"

Kändisars kroppar är tyvärr alltid föremål för kommentarer på sociala medier. Den amerikanska modellen Bella Hadid upplevde nyligen...

Ett vågat foto på skådespelerskan Nicole Kidman, 58, väcker uppståndelse på nätet.

Nicole Kidman fortsätter att dra till sig uppmärksamhet långt bortom sina filmroller. Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten, sångerskan och...

"Det finns inget utgångsdatum": Skådespelerskan Ali Larter, 50, svarar på kritik

I Hollywood är frågan om skådespelerskors ålder fortfarande ett återkommande debattämne. Den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali...