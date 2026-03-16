Vid 63 års ålder skapar Demi Moore sensation med sin "gotisk look"

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore fängslade Oscarsgalan 2026 med en gotiskinspirerad look från Gucci som omedelbart satte sociala medier i hetåget.

En smaragdfärgad klänning med mörka accenter

Inför Oscarsgalan 2026 anlände Demi Moore till Dolby Theatre i en lång, smaragdgrön klänning helt täckt av fjädrar, med metalliska detaljer och tonade nyanser av grönt och svart. Överdelen, som påminde om en skimrande påfågels bröstpansar, flöt över i ett imponerande svart, fjäderlikt släp, vilket gav silhuetten en nästan mytisk dragningskraft, någonstans mellan en nattuggla och en mörk sagohjältinna.

Ett "konstverk" uppfattat som ett konstverk

Fjädrarna som kaskaderar runt hennes torso definierar hennes axlar, medan den åtsittande skärningen accentuerar hennes silhuett utan behov av överdrivna accessoarer. Kontrasten mellan det skimrande gröna och de svarta fjädrarna förstärker denna eleganta, teatrala och perfekt kontrollerade gotiska aura.

Diskreta accessoarer som låter klänningen tala för sig själv

När det gäller smycken valde Demi Moore relativt diskreta Boucheron-stycken som kompletterade klänningen: diamantarmband och en smaragdring som återspeglade klänningens ton utan att överväldiga den. Hennes långa, raka bruna hår, med mittskillnad, ramade in hennes ansikte subtilt och balanserade klänningens överflöd. Denna minimalistiska inställning till hår och smycken gjorde att den "gotiska looken" förblev elegant utan att övergå till kostym.

Även om hon inte är nominerad i år, men närvarande som programledare, bevisade Demi Moore att hon, vid över 60 års ålder, är en av de mest vågade personerna på Oscarsgalans röda matta. Hennes framträdande i en smaragdgrön klänning och svarta fjädrar framstår som ett av de mest minnesvärda modeögonblicken under Oscarsgalan 2026.