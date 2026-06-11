Brottaren Liv Morgan väcker uppmärksamhet med sin sommarstrandlook

Liv Morgan är en av de mest populära brottarna i WWE idag. Den här gången skapade hon furore bland sina fans vid havet på Amalfikusten – en pärla i södra Italien.

En svartvit randig tvådelad baddräkt med utsikt över havet

På en av de mest delade bilderna syns Liv Morgan i en somrig tvådelad plagg med randig design. Den svartvita mönstrade triangeltoppen kombineras med nederdelar som knyts i sidorna. Ett minimalistiskt plagg, omedelbart igenkännbart för sin vintage-strandkänsla – en blandning av italiensk stil från 1970-talet och kalifornisk estetik från 1990-talet, som påminner om vår/sommar 2026 års catwalk.

Miljön förstärker helhetseffekten: ockrafärgade klippor, turkost vatten, gyllene ljus typiskt för en sen medelhavseftermiddag. Allt i fotografiet skapar en filmisk bild – som om en ung italiensk stjärna från en annan era hade poserat för en tidskrift från den tiden.

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En vit prickig klänning för den andra looken

På en annan bild som delats av fans valde Liv Morgan en annorlunda, men lika strandliknande, look: en axelbandslös vit prickig miniklänning med en åtsittande silhuett och kort fåll. Plaggets retrokänsla påminner omedelbart om 1950-talets pin-ups, men har fått en perfekt modern, avslappnad twist.

För att komplettera denna outfit valde hon blont hår uppsatt i en knut på vissa bilder, och löst under en enkel svart keps på andra. Inga iögonfallande accessoarer, inga pråliga smycken: bara en ren silhuett, perfekt bekväm i sin omgivning.

Ett nytt steg för WWE:s världsmästare i kvinnlighet

Detta framträdande kommer vid ett avgörande ögonblick i Liv Morgans karriär. Brottaren, som för närvarande innehar WWE Women's World Championship, upplever verkligen en av de mest produktiva perioderna i sin karriär. Hon syns regelbundet på omslagen till amerikanska tidskrifter och är ambassadör för flera sportmärken, och bygger upp en mångfacetterad image som sträcker sig långt bortom brottningsvärlden.

Denna strategi liknar den hos andra kvinnliga idrottare i hennes generation, som i allt högre grad ger sig in i mode-, livsstils- och till och med filmvärlden. Exempel finns i överflöd: den irländska brottaren Becky Lynch inom oberoende film, den amerikanska brottaren Bianca Belair på Vogue-omslag och den australiska brottaren Rhea Ripley i ett flertal modekampanjer. Kort sagt, en ny era har grytt, där kvinnlig sportunderhållning konkurrerar med den etablerade modeindustrin.

Med den här fotoserien från Amalfikusten har Liv Morgan gjort ett särskilt lyckat sommarframträdande. Och det bekräftar att hennes karriär utanför ringen nu följs minst lika noggrant som hennes officiella matcher.