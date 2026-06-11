Basketspelaren Angel Reese fortsätter att göra succé med sitt utseende utanför planen.

Efter att ha blivit en av de mest följade figurerna i WNBA och en av de mest inflytelserika inom mode i sin generation, delade den amerikanska basketspelaren Angel Reese en serie foton på Instagram i en mörk latex-catsuit, vilket omedelbart satte sociala medier i brand.

En komplett latex-look

På bilderna poserar Angel Reese med sitt numera signatur-självförtroende. Hon bär en svart latex-playsuit, åtsnärjd i midjan med ett integrerat bälte. Plagget är omedelbart igenkännbart för sin glansiga finish och oklanderliga fall – karakteristiskt för detta råa, krävande material som har blivit ett stapelvara på catwalken hos stora modehus de senaste säsongerna.

Valet av en mörk, nästan svart nyans förstärker ytterligare verkets grafiska dimension. Silhuetten är ren, strukturerad och omfamnar fullt ut en utpräglad urban elegans. Långt ifrån de flashiga koder som ibland förknippas med latex, erbjuder Angel Reese en mer sofistikerad, nästan arkitektonisk tolkning.

Noggrant utvalda tillbehör

Det är utan tvekan den övergripande stilen som gör Angel Reeses utseende särskilt slående. På hennes fötter når höga läderstövlar med krokodileffekt ovanför knät och förlänger silhuettens vertikala linje. Ett par smala glasögon – en tydlig anspelning på 1990-talet och början av 2000-talet – ger looken en touch av mystik.

Runt hennes hals bär hon en kristallchoker som fångar ljuset från alla vinklar. På fingrarna bär hon ringar i olika storlekar. Och i handen balanserar en strukturerad miniväska perfekt proportionerna. En perfekt genomförd ekvation där varje element hittar sin plats utan att överväldiga ögat.

En modesignatur som överskrider sportens sfär

Utöver hennes klädval är detta framträdande en del av en större utveckling. Sedan sina tidiga säsonger i WNBA har Angel Reese metodiskt byggt upp sin image som en mångfacetterad stjärna: kampanjer för lyxmärken, framträdanden på Met Galas röda matta och fotograferingar för de mest banbrytande modetidningarna. Detta tillvägagångssätt påminner om andra kvinnliga idrottares, som den japanska tennisspelaren Naomi Osaka eller den amerikanska tennisspelaren Serena Williams före henne.

Angel Reese lägger dock till sin egen signaturtouch: en tydlig önskan att blanda sportens och haute coutures koder, utan att någonsin ställa det ena mot det andra. I sina senaste framträdanden utanför planen har hon setts växla mellan strikt skrädderi, färgglada plagg och nu en latexlook från topp till tå.

Med denna expertutvecklade latex-catsuit levererar Angel Reese ännu en demonstration av stil. Och bekräftar sin status som en av nyckelfigurerna i en ny generation som skickligt trotsar både försvar och modekonventioner.

