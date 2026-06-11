VM 2026: Varför spelarnas partners fascinerar långt bortom planen

Från 11 juni till 19 juli 2026 kommer alla ögon att vara riktade mot arenorna i USA, Mexiko och Kanada. Men sportliga prestationer kommer inte att vara det enda som ger näring åt samtalen. På läktarna och i sociala medier kommer fotbollsspelarnas partners också att dra till sig stor uppmärksamhet. Detta fenomen säger mycket om kändisskapets utveckling i den digitala tidsåldern.

Mycket mer än bara silhuetter på läktarna

Under lång tid betraktades spelarnas partners som enbart följeslagare. Idag är verkligheten en helt annan. Många av dem har byggt sina egna karriärer och utvecklat en stark offentlig identitet.

Entreprenörer, innehållsskapare, modeller och varumärkesgrundare bygger imponerande communities på sociala medier. Deras inflytande sträcker sig långt bortom fotbollsvärlden. De inspirerar genom sin stil, sina professionella projekt och till och med sin inställning till familjelivet i offentlighetens ögon. Deras närvaro vid stora tävlingar ses därför inte längre som enbart en social detalj; den har blivit en integrerad del av mediespektaklet.

Två figurer som fångar uppmärksamheten

Det är omöjligt att diskutera detta fenomen utan att tänka på Georgina Rodríguez. Cristiano Ronaldos partner har etablerat sig som en framstående figur. Hennes karriär, hennes samarbeten med prestigefyllda varumärken och hennes dokumentärserier har alla bidragit till att cementera hennes internationella rykte.

En annan mycket efterlängtad figur är Antonela Roccuzzo, Lionel Messis fru. Hennes image, mer förknippad med diskretion och autenticitet, tilltalar en publik som är fäst vid starka familjevärderingar. Med sina projekt i modevärlden och sin avmätta närvaro på sociala medier förkroppsligar hon ett annorlunda sätt att existera i mediesfären. Två kvinnor, två världar, men en gemensam förmåga att fängsla långt bortom deras partners sportprestationer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Georgina Rodríguez (@georginagio)

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

När sport, mode och inflytande möts

Fascinationen kring dessa personligheter förklaras delvis av den nyfikenhet de väcker. De erbjuder en glimt bakom kulisserna i en värld som ofta är oåtkomlig: vardagliga ögonblick, resor, firanden eller orubbligt stöd under stora händelser.

Deras inlägg skapar en känsla av gemenskap samtidigt som de behåller ett element av fantasi. Denna kombination tilltalar både internetanvändare och varumärken, som alltid letar efter personer som kan förena engagerade målgrupper. I detta sammanhang blir fotbolls-VM också ett kulturellt skyltfönster där fotboll, trender och personlig historieberättande möts.

En kontroversiell etikett

Den engelska termen "WAGs", som används för att referera till idrottares fruar och partners, fortsätter att vara splittrande. Vissa kritiserar etiketten för att reducera deras identitet till sin partners, och ibland överskugga deras egna prestationer. Många hävdar därför sin rätt att bli erkända för sina talanger, sina företag eller sin aktivism, oberoende av sina romantiska relationer.

Denna reflektion går bortom fotbollens enkla ramverk. Den ifrågasätter hur samhället fortfarande uppfattar kvinnor som arbetar sida vid sida med kända personligheter, även när de har rika och inspirerande karriärer.

VM 2026 kommer därför inte att spelas enbart på planen. På läktarna och på skärmarna kommer dessa kvinnor att inta en framträdande plats i tävlingens berättelse. Mer än bara nära vänner och familj till fotbollsstjärnor, de är nu offentliga personer i sin egen rätt. Och om deras popularitet fortsätter att växa kan det bero på att de återspeglar en ny definition av inflytande: mångfacetterade, självsäkra och avgjort moderna.