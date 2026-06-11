Hailey Bieber gör denna tidlösa 2000-talsklassiker moderiktig med en slående look

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber bekräftar sin status som en modeikon för sin generation. I en nyligen publicerad video på Instagram visade hon upp en minimalistisk look: ett enkelt vitt linne i kombination med lågmidjade byxor, i sann 2000-talsstil. Denna stildemonstration fängslade, föga förvånande, omedelbart hennes miljontals följare.

Det enfärgade vita linnet, en tidlös klassiker från 2000-talet

På de delade bilderna poserar Hailey Bieber i ett mjukt upplyst rum, iklädd ett enkelt vitt linne. Det har en rak snitt vid bysten, en strikt horisontell halsringning och två tunna axelband som precis räcker för att hålla det på plats. Plagget är symboliskt för en specifik era.

I början av 2000-talet blev "cami" (ett vitt linne) ett absolut modeplagg, populärt på filmduken av den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Jennifer Aniston i serien "Vänner", av den amerikanska skådespelerskan och producenten Sarah Jessica Parker, och av den amerikanska sångerskan Britney Spears och den amerikanska mediepersonligheten och affärskvinnan Paris Hilton. Ett enkelt plagg, men ett som ändå sammanfattar ett helt decennium av estetik.

Lågmidiga byxor och svart bälte: den perfekta kombinationen av år 2000

Det är kombinationen med byxorna som gör looken så relaterbar. Hailey Bieber kombinerade sitt enfärgade vita linne med lågmidjade vita byxor – en ikonisk detalj från 2000-talet, förvisad från garderober i ett decennium innan den gjorde en stark comeback 2022. Hela outfiten är avsedd med ett tunt svart bälte, vilket ger precis rätt mängd grafisk kontrast till den monokroma silhuetten. Balansen fungerar direkt.

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I flera år har Hailey Bieber odlat en resolut minimalistisk stil, där det återuppfunna basplagget står i centrum. Och återuppkomsten av 2000-talets modetrender på catwalken och i fritidsgarderober är nu också väl dokumenterad. Vår-/sommarvisningarna 2026 innehöll en mängd referenser: lågmidjade byxor, tunna bälten, enkla linnen och mycket lätttvättade jeans. Denna allmänna trend stämmer perfekt överens med Hailey Biebers estetik.

Med detta senaste framträdande i ett enkelt vitt linne och lågmidjade byxor "hylls Hailey Bieber" inte bara till 2000-talet. Hon bekräftar framför allt att välbesökta klassiker fortfarande är de mest kraftfulla. En stildemonstration som garanterat kommer att inspirera andra hela sommaren.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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