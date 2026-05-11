"En indisk skönhet": denna före detta Miss World skapar sensation i en elfenbensfärgad klänning

När Priyanka Chopra gör ett framträdande på röda mattan förväntas ett minnesvärt modeögonblick. Och på Guldgalan 2026 i Los Angeles levde hon verkligen upp till den förväntan. I en elfenbensfärgad klänning genomsyrad av historia och känslor skapade den tidigare Miss World furore. Och på sociala medier strömmade kommentarerna in: "indisk skönhet", "magnifik" och så vidare.

En skulptural klänning full av symbolik

För denna prestigefyllda kväll, som anordnades av Gold House på Music Center, valde Priyanka Chopra en skräddarsydd couture-kreation av den indiske designern Amit Aggarwal, i samarbete med sin mångårige stylist Ami Patel. Resultatet är slående: en elfenbensfärgad klänning med en åtsittande silhuett som sedan bländar ut i ett eteriskt släp, varvat med skira paneler och skulpturala broderier.

Det som gör den här looken verkligt unik är dess historia. Klänningen tillverkades av en 20 år gammal Chikankari-sari, som förvandlats till ett modernt plagg. Sex veckors arbete krävdes, där hela processen utfördes för hand av indiska hantverkare, innan tyget rekonstruerades enligt Amit Aggarwals arkitektoniska signatur, utsmyckat med fina glaspärlor. En livfull hyllning till indiskt textilhantverk och kvinnorna som vidmakthåller det.

En kväll full av mening

Utöver röda mattan hade 2026 års guldgala en särskild betydelse för Priyanka Chopra. Hon hedrades med den prestigefyllda Global Vanguard Honor, en utmärkelse som delas ut av Gold House för att hylla dem som främjar Asien-Stillahavsområdets kultur internationellt. Detta erkännande erkänner hennes 25-åriga karriär, som spänner över den indiska filmindustrin och Hollywood.

Temat för denna femte upplaga, "En ny guldvärld", hyllade kulturellt ledarskap och kollektiva framsteg. En perfekt miljö att bära en klänning som, på ett tydligt sätt, berättar en historia om dialog mellan indiska traditioner och samtida koder.

En extraordinär karriär

En bra påminnelse om hur långt hon har kommit: Priyanka Chopra kröntes till Miss World den 30 november 2000, bara 18 år gammal. Denna prestation markerade början på en extraordinär karriär. Hon blev en av Bollywoods mest populära skådespelerskor, med minnesvärda roller i "Fashion", "Mary Kom" och "Bajirao Mastani", innan hon erövrade Hollywood med serien "Quantico", följt av "Citadel" och "The Bluff".

Cannes 2026 (12-23 maj 2026) kommer också att bli en stor händelse för henne: hon kommer att presentera sin nya film "Reset", en överlevnadsthriller som hon filmade tillsammans med den brittiske skådespelaren Orlando Bloom.

Stående ovationer på sociala medier

Under de otaliga inläggen som delats från röda mattan överöste internetanvändare henne med lovord. "En indisk skönhet", "magnifik", "den mest eleganta kvinnan på Guldgalan" ... kommentarerna vittnar om den beundran skådespelerskan inger, men också om det mycket positiva mottagandet hennes klädval fick. Många applåderade klänningens symboliska dimension, dess koppling till indiskt arv och hur Priyanka Chopra använder sin plattform för att lyfta fram hantverkarna bakom de plagg hon bär.

Med sitt framträdande på Guldgalan 2026 skapar Priyanka Chopra mycket mer än bara ett modeögonblick. Hon berättar en historia, om en resa som sträcker sig över mer än två decennier, ett värdefullt kulturarv och hantverksskicklighet som visas upp på en av världens mest prestigefyllda röda mattor.