Sångerskan Christina Aguileras klänning och klippning orsakade furore på röda mattan.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Christina Aguilera kom inte till Breakthrough Prize 2026 bara för att göra ett framträdande. Hon gjorde en slående entré på två sätt: en glamourös svart klänning och en frisyr som överraskade alla.

En look designad från topp till tå

Vid den 12:e Breakthrough Prize-ceremonin den 18 april 2026 i Santa Monica presenterade Christina Aguilera vad som snabbt blev en av kvällens mest omtalade looks. Sångerskan dök upp i en svart, off-shoulder-klänning med en strukturerad läderimitation som skapade en timglassiluett. Kjolen förvandlades gradvis till ett veckat draperat lager med halvtransparenta paneler, som kontrasterade mot toppens formalitet. Ett lätt släp baktill mjukade upp helhetsintrycket.

För kvällen hade Christina Aguilera sällskap av sin fästman Matthew Rutler, som såg elegant ut i en svart kostym. Tillsammans bildade de ett av de mest eleganta paren vid årets Breakthrough Prize-ceremoni, med smeknamnet "vetenskapens Oscarsgala".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Chad Cedric Salvador (@chadcedricphotola)

Accessoarer i linje med det svarta temat

Christina Aguilera kompletterade sin outfit med ett halsband med en stor mörk sten på en tätt vävd diamantkedja, ett fint armband och flera ringar. Svarta spetsiga, öppna klackar fulländade en helt monokromatisk look, sammanhängande från första anblicken till minsta detalj.

Den verkliga överraskningen: hårklippningen

Även om klänningen verkligen fångade blickarna, var det hennes nya frisyr som väckte mest reaktioner. Christina Aguilera, känd för sitt långa blonda lock, anlände med en haklång bob med lätt böjda toppar, vilket ramade in hennes ansikte på ett rent, nästan geometriskt sätt. Den karaktäristiska touchen: en mikrolugg. Klippningen, stylad av hårstylisten Yuichi Ishida, skapar en balans mellan djärv modernitet och raffinerad elegans.

Genom att välja en perfekt utförd helsvart look och en dramatisk hårförvandling bevisade Christina Aguilera att hon vet hur man överraskar. Hon blandade klassisk sofistikering med en modern twist och gjorde ett minnesvärt framträdande och bekräftade sin status som en ikon som kan återuppfinna sig själv utan att någonsin gå obemärkt förbi.