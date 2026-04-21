Sångerskan Christina Aguileras klänning och klippning orsakade furore på röda mattan.

Fabienne Ba.
Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Christina Aguilera kom inte till Breakthrough Prize 2026 bara för att göra ett framträdande. Hon gjorde en slående entré på två sätt: en glamourös svart klänning och en frisyr som överraskade alla.

En look designad från topp till tå

Vid den 12:e Breakthrough Prize-ceremonin den 18 april 2026 i Santa Monica presenterade Christina Aguilera vad som snabbt blev en av kvällens mest omtalade looks. Sångerskan dök upp i en svart, off-shoulder-klänning med en strukturerad läderimitation som skapade en timglassiluett. Kjolen förvandlades gradvis till ett veckat draperat lager med halvtransparenta paneler, som kontrasterade mot toppens formalitet. Ett lätt släp baktill mjukade upp helhetsintrycket.

För kvällen hade Christina Aguilera sällskap av sin fästman Matthew Rutler, som såg elegant ut i en svart kostym. Tillsammans bildade de ett av de mest eleganta paren vid årets Breakthrough Prize-ceremoni, med smeknamnet "vetenskapens Oscarsgala".

Accessoarer i linje med det svarta temat

Christina Aguilera kompletterade sin outfit med ett halsband med en stor mörk sten på en tätt vävd diamantkedja, ett fint armband och flera ringar. Svarta spetsiga, öppna klackar fulländade en helt monokromatisk look, sammanhängande från första anblicken till minsta detalj.

Den verkliga överraskningen: hårklippningen

Även om klänningen verkligen fångade blickarna, var det hennes nya frisyr som väckte mest reaktioner. Christina Aguilera, känd för sitt långa blonda lock, anlände med en haklång bob med lätt böjda toppar, vilket ramade in hennes ansikte på ett rent, nästan geometriskt sätt. Den karaktäristiska touchen: en mikrolugg. Klippningen, stylad av hårstylisten Yuichi Ishida, skapar en balans mellan djärv modernitet och raffinerad elegans.

Genom att välja en perfekt utförd helsvart look och en dramatisk hårförvandling bevisade Christina Aguilera att hon vet hur man överraskar. Hon blandade klassisk sofistikering med en modern twist och gjorde ett minnesvärt framträdande och bekräftade sin status som en ikon som kan återuppfinna sig själv utan att någonsin gå obemärkt förbi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Mitt under en safari njuter Dua Lipa av ett träningspass som inte går obemärkt förbi.

Även mitt i ett safariäventyr har sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa tydligen inte övergett sin träningsrutin. Hon delade...

Anne Hathaway gör succé i en voluminös röd klänning

Tjugo år efter att ha spelat Andy Sachs i "The Devil Wears Prada" fortsätter den amerikanska skådespelerskan Anne...

"Jag levde en mardröm": En skådespelerska från Bridgerton bryter tystnaden om sin psykiska hälsa

Den brittiska skådespelerskan Ruby Barker, känd för sin roll i serien "Bridgerton", har bestämt sig för att öppna...

"Ett mirakel": Vid 44 års ålder meddelar Natalie Portman att hon är gravid

Natalie Portman delade dessa oväntade nyheter med djup tacksamhet. Den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören väntar sitt tredje...

Detta framträdande av modellen Gigi Hadid sätter en vintageklänning i rampljuset igen

En klänning, en silhuett och en hel era som återuppstår. Genom att välja en halterneckklänning till Breakthrough Prize...

Med den här klänningen med metalliska detaljer skapar skådespelerskan Eva Longoria en minnesvärd look

För öppningen av David Geffens nya gallerier på LACMA i Los Angeles valde Eva Longoria en look som...