För att fira sin 28:e bröllopsdag delade Cindy Crawford ett foto som berörde hennes fans.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

Den amerikanska supermodellen Cindy Crawford och hennes man, den amerikanske affärsmannen Rande Gerber, firar nästan tre decenniers äktenskap. För att markera sin 28:e bröllopsdag delade paret nostalgiska bilder på Instagram, som snabbt berörde deras följare.

En publikation full av nostalgi

Den 29 maj, ett symboliskt datum, publicerade Cindy Crawford två svartvita foton. Det första, ett minne från deras bröllop, visar dem skära sin bröllopstårta tillsammans; det andra, mer aktuellt, fångar paret när de njuter av en middag tillsammans, med en efterrätt på bröllopsdagen på bordet. "Från detta till det, på ett ögonblick", skrev Cindy Crawford till bilderna, innan hon tillade: "28 vackra år. Vilket privilegium att vara gift med dig." Många kändisar, inklusive den amerikanska journalisten Maria Shriver och den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna, framförde sina gratulationer i kommentarerna.

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Ett inlägg delat av Cindy Crawford (@cindycrawford)

Med dessa ömma och nostalgiska inlägg påminner Cindy Crawford och Rande Gerber oss om att deras historia, som började för nästan trettio år sedan, inte har förlorat någon av sin värme. Mellan barndomsminnen och nya foton erbjuder paret sina följare en vacker läxa i varaktig kärlek, byggd på vänskap och ömsesidig respekt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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