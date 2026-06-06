Vid 49 års ålder väcker Anna Faris uppmärksamhet i en skulptural klänning.

Anaëlle G.
Extrait du film « The House Bunny »

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Anna Faris gjorde en triumferande comeback. Vid världspremiären av den sjätte delen av "Scary Movie"-sagan, som hölls den 3 juni 2026 på Paramount Theatre i Los Angeles, uppträdde hon i en skulptural klänning från Mônot – och hennes framträdande på röda mattan väckte furore.

En specialdesignad klänning med flytande effekt

På de bilder som cirkulerat sedan dess poserar Anna Faris i en lång svart klänning täckt med paljetter, broderade direkt i tyget för att skapa en slående "flytande illusions"-effekt. Med varje rörelse reflekterar tyget ljuset, vilket ger hela plagget en nästan metallisk dimension.

Det skräddarsydda plagget är från det libanesiska modehuset Mônot, grundat 2019 av designern Eli Mizrahi, som har blivit ett klassiker på röda mattan för sina skräddarsydda snitt och konstfulla paneler. Med en golvlång fåll, åtsittande vid byst och höfter, och en A-linjeformad kjol som mjukt blossar ut mot fållen, blir silhuetten omedelbart skulptural.

Utskärningen

Detaljen som gör klänningen oförglömlig är förstås utskärningarna. På vardera sidan om Anna Faris midja avslöjar två slitsar skådespelerskans höfter, vilket skapar ett skarpt avbrott i det visuella flödet. Detta är ett signaturmärke som nu känns igen på House of Mônot, som populariserade "utskärningar"-estetiken på röda mattor världen över.

Framtill strukturerar en halterneck-ringning silhuetten från halsen till midjan, medan baktill håller en enda rem ihop allting och avslöjar en U-formad rygg. En arkitektonisk iscensättning övervakad av stylisten Alexandra Mandelkorn, som också arbetar med artister som den amerikanska soulsångerskan och låtskrivaren Janelle Monáe och den amerikanska countrysångerskan Lainey Wilson.

Retro frisyr à la Pamela Anderson

När det gäller hår och skönhet är stylingen ett djärvt uttalande. Anna Faris valde en låg, rufsig knut som påminner om 2000-talet, à la Pamela Anderson, med en gardinlugg som mjukt faller över hennes ansikte. Denna retroklippning står i kontrast till moderniteten i hennes outfit och ger hela looken sin egen unika touch.

I ansiktet, intensiv rökig ögonmakeup som framhäver ögonen, och nude rosa läppar med en glansig finish. Långa, dinglande svarta örhängen förlänger den vertikala linjen i halterneck-ringningen. På fötterna, svarta platåpumps från Larroudé – ytterligare en blinkning till 2000-talets retroglamour.

Med sitt framträdande på premiären av "Scary Movie" levererade Anna Faris ett av sina mest fantastiska modeuttalanden på röda mattan på senare år. Hon bevisade att elegans varken mäts i ålder eller försiktighet – utan i en genuin önskan att våga.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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