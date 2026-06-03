Sex månader gravid, den här modellen går på catwalken i strandkläder och överraskar internetanvändare

Ska man skjuta upp allt när man väntar barn? svarade Katie Austin på sitt eget sätt. Sex månader gravid gick den amerikanska modellen på catwalken vid Sports Illustrated Swimsuit Runway Show den 30 maj i Miami Beach och visade stolt upp sin bebismage. Ett framträdande som överraskade en del av publiken.

Gå på catwalken gravid? Ett val hon omfamnar fullt ut.

För detta evenemang, som hölls som en del av Miami Swim Week på W South Beach, gick Katie Austin catwalken i en grön strandoutfit som framhävde hennes graviditet. En veteran från evenemanget – detta var hennes sjätte framträdande i den berömda amerikanska tidskriftens modevisning – Katie Austin anförtrodde att hennes beslut överraskade omgivningen. "Varje gång jag tillkännager det blir folk överraskade", sa hon till People magazine. Och hon tillade självsäkert: "Det kommer inte att sakta ner mig."

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En graviditet upplevd med energi

Långt ifrån att hindra hennes planer verkar den här graviditeten ge henne energi. Katie Austin säger att hon känner "en annan energi" i år och ser barnet hon väntar som en ytterligare källa till stolthet: "Min lilla flicka kommer att bli den vackraste accessoaren jag någonsin burit på catwalken", anförtrodde hon. Hon medger dock att hon saktat ner lite i det här skedet och noterar att hennes mage växer, samtidigt som hon fortfarande säger att hon är "i bästa möjliga form". Hon medgav också att hon var tvungen att öva mer på sin gång, osäker på hur hennes växande mage skulle påverka hennes hållning.

En första förlossning

Denna glada mellansekvens kommer några månader efter tillkännagivandet av hennes första graviditet. Den 15 mars avslöjade Katie Austin att hon väntade barn med sin man, Lane Armstrong, som hon gifte sig med i maj 2024. För att fira tillfället delade hon bilder från en gravidfotografering på stranden, där hennes partner ömt vaggar hennes mage. Katie Austin, dotter till Denise Austin, en fitnessikon från 1980- och 1990-talen, har varit engagerad i sport- och wellnessvärlden sedan barnsben – hon gick till och med på catwalken tillsammans med sin mamma i ett tidigare nummer.

Genom att gå på catwalken medan hon är gravid och självsäker skickar Katie Austin ett positivt budskap om graviditet och självförtroende. Medan vissa förväntade sig att hon skulle dra sig tillbaka, valde hon att fortsätta göra det hon älskar, i sin egen takt.