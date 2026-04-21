Detta framträdande av modellen Gigi Hadid sätter en vintageklänning i rampljuset igen

En klänning, en silhuett och en hel era som återuppstår. Genom att välja en halterneckklänning till Breakthrough Prize Awards-ceremonin påminde den amerikanska modellen Gigi Hadid elegant alla om varför denna vintagestil förtjänar en comeback.

En mycket märkbar återkomst till röda mattan

Den 18 april 2026 gick Gigi Hadid på röda mattan vid den 12:e årliga Breakthrough Prize Awards i Los Angeles. För detta framträdande valde hon en vit sidenklänning av David Koma, med en mycket åtsittande silhuett som framhävde hennes figur. En hög slits baktill gav rörelse och lätthet till helhetsintrycket.

Haltern, lookens nyckelelement

Det var toppen av klänningen som stal showen: en nytänkt halterneckringning, strukturerad av en juvelbesatt brosch och korsband som knyts bak. Denna arkitektoniska detalj gav outfiten en nästan skulptural dimension. Looken kompletterades med Andrea Wazen-högklackade mules och kristallörhängen, för en ren och lysande siluett.

En klippning med Hollywoodrötter

Halter neck-klänningen är inte en ny uppfinning. Den var oerhört populär på 1950- och 60-talen och förkroppsligade Hollywood-chic, buren av ikoner som Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor. Dess karaktäristiska halsringning, formad av remmar som knyts bakom nacken, exponerar axlarna, förlänger halsen och skapar en naturligt elegant hållning. Den upplevde en återupplivning på 1990-talet, i mer strömlinjeformade versioner: enkla snitt, böljande och satinliknande tyger, i en avslappnad chic stil.

Genom att välja den här klänningen för ett av sina sällsynta framträdanden på röda mattan gjorde Gigi Hadid inte bara ett djärvt uttalande – hon återuppväckte intresset för en stil som många hade förpassat till arkiven. Ytterligare ett bevis på att mode aldrig riktigt dör.