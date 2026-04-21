Detta framträdande av modellen Gigi Hadid sätter en vintageklänning i rampljuset igen

Fabienne Ba.
En klänning, en silhuett och en hel era som återuppstår. Genom att välja en halterneckklänning till Breakthrough Prize Awards-ceremonin påminde den amerikanska modellen Gigi Hadid elegant alla om varför denna vintagestil förtjänar en comeback.

En mycket märkbar återkomst till röda mattan

Den 18 april 2026 gick Gigi Hadid på röda mattan vid den 12:e årliga Breakthrough Prize Awards i Los Angeles. För detta framträdande valde hon en vit sidenklänning av David Koma, med en mycket åtsittande silhuett som framhävde hennes figur. En hög slits baktill gav rörelse och lätthet till helhetsintrycket.

Haltern, lookens nyckelelement

Det var toppen av klänningen som stal showen: en nytänkt halterneckringning, strukturerad av en juvelbesatt brosch och korsband som knyts bak. Denna arkitektoniska detalj gav outfiten en nästan skulptural dimension. Looken kompletterades med Andrea Wazen-högklackade mules och kristallörhängen, för en ren och lysande siluett.

En klippning med Hollywoodrötter

Halter neck-klänningen är inte en ny uppfinning. Den var oerhört populär på 1950- och 60-talen och förkroppsligade Hollywood-chic, buren av ikoner som Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor. Dess karaktäristiska halsringning, formad av remmar som knyts bakom nacken, exponerar axlarna, förlänger halsen och skapar en naturligt elegant hållning. Den upplevde en återupplivning på 1990-talet, i mer strömlinjeformade versioner: enkla snitt, böljande och satinliknande tyger, i en avslappnad chic stil.

Genom att välja den här klänningen för ett av sina sällsynta framträdanden på röda mattan gjorde Gigi Hadid inte bara ett djärvt uttalande – hon återuppväckte intresset för en stil som många hade förpassat till arkiven. Ytterligare ett bevis på att mode aldrig riktigt dör.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Med den här klänningen med metalliska detaljer skapar skådespelerskan Eva Longoria en minnesvärd look

Med den här klänningen med metalliska detaljer skapar skådespelerskan Eva Longoria en minnesvärd look

För öppningen av David Geffens nya gallerier på LACMA i Los Angeles valde Eva Longoria en look som...

Skådespelerskan Jessica Chastains nya korta frisyr, vid 49 års ålder, väcker uppståndelse.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Jessica Chastain, känd i åratal för sitt långa, vågiga röda hår, överraskade alla...

Skådespelerskan Salma Hayek visar elegant upp sitt naturliga gråa hår.

Den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek har inga planer på att dölja sitt gråa hår –...

Sångerskan Mariah Carey, 57, orsakade furore i en svart klänning och läderstövlar.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Mariah Carey behöver inte nödvändigtvis en röd matta för att göra sig bemärkt....

Skådespelerskan Anya Taylor-Joy bländar i en födelsedagsklänning värdig en fantasivärld

För sin 30-årsdag delade den brittisk-amerikanska skådespelerskan Anya Taylor-Joy festbilder på Instagram som imponerade lika mycket av atmosfären...

Skådespelerskan Diane Kruger, 49, skapade furore med en klänning värdig ett konstverk.

Det finns kläder som överskrider mode och gränsar till konst. Det är precis den effekten som den tyska...