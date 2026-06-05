I en klänning med silverdetaljer lyser Lili Reinhart upp röda mattan

Prisutdelningssäsongen bjuder alltid på fantastiska modeögonblick, och Gotham Television Awards 2026 var inget undantag. På röda mattan vid denna ceremoni i New York gjorde den amerikanska skådespelerskan Lili Reinhart ett slående intryck i en specialdesignad Valentino-kreation, som blandade gammaldags elegans med en touch av modernitet.

En skimrande gul klänning

Skådespelerskan, som blev känd genom serien "Riverdale", valde en lång, ljusgul klänning täckt av små, skimrande silverdekorationer som fångade ljuset från alla vinklar. Designen av Valentinos kreativa chef, Alessandro Michele, har plagget en mjuk, draperad halsringning och mörkare broderi, utspridda runt midjan i art déco-stil. Denna noggranna uppmärksamhet på detaljer gav klänningen en skulptural kvalitet.

Ett spel av kontraster och slitsar

Den verkliga överraskningen var baksidan och sidorna. Lili Reinharts klänning skapade en slående kontrast med en svart panel som stack ut mot den skimrande framsidan och föll bakom skådespelerskan som en kappa. Två höga slitsar i sidan gav rörelse i varje steg, vilket skilde designen från en typisk aftonklänning.

📸| Lili Reinhart deltar i Gotham Television Awards 2026 ✨ pic.twitter.com/9FkoFrzWmA — Lili Reinhart Online (@FRLiliReinhart) 2 juni 2026

Noggrant utvalda tillbehör

Trogen märkets estetik kompletterade Lili Reinhart sin outfit med Valentinos Rockstud-sandaler, vilket gav en touch av rock 'n' roll till denna sofistikerade ensemble. Delikata droppörhängen kompletterade looken utan att överskugga klänningens detaljer. Skådespelerskan bar sitt naturligt vågiga blonda hår med en mittskillnad och valde diskret makeup.

Med denna skräddarsydda Valentino-kreation levererade Lili Reinhart en av kvällens mest slående looks. Med gula nyanser, solfjäderformade broderier och lekfulla slitsar bevisade hon att en aftonklänning kan kombinera tidlös elegans med ett djärvt kreativt uttryck. Ett utseende som utan tvekan kommer att förbli en av modehöjdpunkterna vid Gotham Television Awards 2026.

