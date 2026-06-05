Influencern Alix Earle skapar sensation i en "vågad" strandoutfit

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

På Instagram skapade den amerikanska influencern Alix Earle en av säsongens mest omtalade karuseller. Hon visar upp en serie strandkläder i en visning som gång på gång återuppfinner sommarens strandplagg.

En hög vit triangel med marina ankare

På en av de mest delade bilderna syns Alix Earle i en skinande vit tvådelad klänning: en triangeltopp med kupor prydda med stora marinblå ankare, i kombination med enfärgade vita högt skurna nederdelar. Det nautiska mönstret, som gör comeback varje sommar, omtolkas här i sin mest minimalistiska form: bara en symbol, en dominerande färg och en ren silhuett. En påminnelse om att de bästa strandplaggen oftast är de enklaste.

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Det förgyllda stycket: en juvelliknande effekt

Den här gången valde Alix Earle ett plagg helt pärlat i guld, en hybrid mellan en baddräkt och ett smyckesaccessoar. Metalldetaljerna skimrar från alla vinklar, fångar ljuset och förvandlar det som kunde ha varit en enkel tvådelad baddräkt till ett verkligt konstverk. Denna stil är en del av en bredare trend: "smyckesbaddräkter", dessa hybridstrandplagg, mer smycken än kläder, som syns på catwalks och i de mest banbrytande kampanjerna.

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Sports Illustrated, en invigning som bekräftas

Anledningen till att dessa foton uppvisar en särskilt polerad redaktionell kvalitet är att de inte är resultatet av en "hemfotografering". Alix Earle poserar för Sports Illustrated, en av de viktigaste amerikanska sporttidningarna, vars årliga strandklädesutgåva fortfarande är en av de viktigaste händelserna i modebranschen.

Efter att ha debuterat som "rookie" 2024 fortsätter influencern Alix Earle sin resa med den amerikanska publikationen – som under senare år har breddat sin lista med framstående "digitala personligheter". Denna strategi har lönat sig: Alix Earle har nu över nio miljoner följare på Instagram och nästan åtta miljoner på TikTok, siffror som garanterar massiv och omedelbar synlighet för vart och ett av hennes inlägg.

Sammanfattningsvis bekräftar Alix Earle sin plats bland de ansikten som "dikterar" strandmodet för sommaren 2026. Mellan en raffinerad nautisk återupplivning och en juvelbesatt utsmyckning illustrerar hon ensam två väldigt olika trender – men båda är särskilt omtalade den här säsongen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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