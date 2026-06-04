Denna transsexuella skådespelerska bekräftar att en väl vald svart klänning kan göra ett bestående intryck.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

Vid premiären av filmen "Find Your Friends" i Los Angeles valde den amerikanska skådespelerskan Zion Moreno en enkel men slående effektiv outfit. En demonstration av elegans som fängslade hennes fans på Instagram.

En svart klänning med diskret elegans

För att gå på röda mattan valde Zion Moreno en svart satinklänning med tunna axelband. Den böljande snittet och midilängden gav ensemblen en look som var både modern och tidlös. Trogen filosofin "less is more" lät skådespelerskan klänningen tala för sig själv och parade den ihop med mjuk makeup och långt, elegant brunt hår. Denna minimalistiska stil fungerar som en påminnelse om att diskret elegans fortfarande är ett säkert kort på röda mattan.

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Röda mattan för "Hitta dina vänner"

Detta framträdande markerade premiären av "Find Your Friends", en skräckthriller regisserad av Izabel Pakzad, som har premiär på streamingtjänsten Shudder den 12 juni. Filmen följer en grupp vänner på en resa till Joshua Tree-öknen, vars resa förvandlas till en mardröm på grund av lokalbefolkningens fientlighet. Zion Moreno spelar huvudrollen tillsammans med en framstående ensemble, inklusive den amerikanska skådespelerskan Bella Thorne, den amerikanska skådespelerskan och modellen Chloe Cherry, den amerikanska skådespelerskan Helena Howard och den amerikanska skådespelerskan Sophia Ali.

En representationsfigur

Zion Moreno, känd för sina roller i serien "Control Z" och nyinspelningen av "Gossip Girl", har etablerat sig som en framstående skådespelerska de senaste åren. Hon är också en ledande figur i kampen för bättre representation av transpersoner på skärmen, ett engagemang hon naturligt förkroppsligar genom sina roller och offentliga framträdanden.

Med denna subtilt förfinade svarta klänning gjorde Zion Moreno ett av de mest eleganta framträdandena på premiären. Genom att välja enkelhet bekräftade hon att en väl vald klassiker kan lämna ett bestående intryck.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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