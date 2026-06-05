Shakira lyser upp röda mattan i en klänning med sagolika detaljer

När en av de mest efterlängtade händelserna under 2026 närmar sig gör den colombianska sångerskan och låtskrivaren Shakira ett kraftfullt uttalande. Hon gjorde ett strålande och symboliskt framträdande i en klänning prydd med broderade fjärilar – en blinkning till vad hon beskriver som "en ny återfödelse".

En fjärilsklänning, ett manifest för återfödelse

På fotografiet, taget av den colombiansk-amerikanska fotografen Ruven Afanador, lutar sig Shakira tillbaka på en brokadklädd bänk. Hon bär en underklänning med draperad halsringning, tillverkad av en hudtonad stickning som är så delikat att den smälter sömlöst in i hennes hud. Den öppna mönstereffekten avbryts av en lårhög slits i sidan. Kärnan i looken är regnet av flerfärgade fjärilar utspridda över hela tyget. Handbroderade insekter ser ut att lyfta, vilket skapar en trompe-l'œil-effekt.

Ett mycket symboliskt val: i många kulturer – och särskilt i Latinamerika – representerar fjärilen metamorfos, återfödelse och befrielse efter en period av svårigheter. Det är därför svårt att inte se den som ett subtilt manifest av en konstnär som återvänder förvandlad. Under klänningen valde Shakira en hudfärgad ton, vilket ger den nödvändiga täckningen utan att kompromissa med den övergripande illusionen av en "andra hud". Det stickade tyget förblir genomgående öppet.

En strålande skönhet som tjänar budskapet

För sitt hår och sin skönhetslook valde Shakira enkelhet. Hennes långa, honungsblonda hår, som nådde henne till midjan, var uppsatt i en elegant blowout för att framhäva hennes flerskiktade balayage-slingor. Hennes makeup bestod av matta persikofärgade läppar, ljusrosa ögonskugga och en touch av lysande rosa på kindbenen: en subtilt solkysst look, perfekt i linje med fotograferingens övergripande estetik.

En minimalistisk inställning som ger klänningen och dess fjärilar en central plats. Som om Shakira i den här bilden ville uttrycka både flyktens delikatess och styrkan hos någon som äntligen vet hur frihet ser ut.

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"Livet går vidare": Shakira om prövningarna hon har mött

Bilden åtföljer en lång intervju där Shakira reflekterar över de senaste åren – särskilt de prövande åren för henne. Vid 49 års ålder har hon kommit ur en smärtsam period som präglades av slutet, 2022, på hennes äktenskap med fotbollsspelaren Gerard Piqué, efter tolv år tillsammans och två barn. Hon frikändes också nyligen i ett skattebedrägerimål som hade ställt henne mot den spanska staten i åratal.

I den här intervjun anförtror hon sig att hon upptäckte en styrka hon inte visste att hon hade under dessa prövningar . "Genom dessa svåra tider upptäckte jag hur motståndskraftiga vi alla är... Livet kan vara ett helvete, men det är så värt att leva eftersom vänner finns där för en", sammanfattar hon. Och hon tillägger, med avväpnande tydlighet: "När ens värld rasar samman måste man fortfarande gå upp, betala räkningarna, laga frukost och ta sina barn till skolan. Livet måste gå vidare."

Blickar framåt mot juli 2026 och VM

Detta framträdande kommer lägligt. Shakira förbereder sig verkligen för att inta scenen för sommarens mest sedda evenemang: den allra första halvtidsshowen som organiseras under en FIFA World Cup-final, planerad till den 19 juli 2026. Ett evenemang som hundratals miljoner tittare världen över har väntat på, och som kommer att hedra sångerskan till ett nytt mytiskt skede i hennes karriär.

Sexton år efter Waka Waka – hans officiella hit inför VM i Sydafrika 2010 – återvänder artisten bakom hitlåten "Hips Don't Lie" till sin fotbollskärlek, och den här gången för det mest prestigefyllda evenemanget inom världsidrott.

Med denna fjärilsbroderade klänning gör Shakira mycket mer än att bara "posera för ett modeomslag". Hon skickar ett budskap: det som en kvinna som, efter år av turbulens, nu omfamnar ett nytt kapitel i sitt liv med lugn. Och hon erbjuder sina fans en visuell förhandstitt på vad hon är på väg att förkroppsliga på en av världens mest sedda scener: det som en frisinnad artist, mer inspirerad än någonsin.