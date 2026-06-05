Meghan Markle i centrum för en debatt om att skydda barn på sociala medier

Meghan Markle befinner sig i centrum för en kontrovers som blandar samman offentligt engagemang och privatliv. Efter att ha hållit ett tal i Genève om farorna med sociala medier för barn anklagades hertiginnan av Sussex för "motsägelsefullhet" genom att ha delat bilder på sina egna barn online.

Ett föredrag om farorna med digital teknik

Den 17 maj 2026 talade Meghan Markle i Genève vid invigningen av "Lost Screen Memorial", ett minnesmärke som hedrar ett femtiotal barn som dött till följd av digitalt relaterade skador. I ett tal vid sidan av Världshälsoförsamlingen, tillsammans med generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), beskrev den tidigare "Suits"-skådespelerskan onlineplattformars inverkan på unga människor som en folkhälsofråga. Hon fördömde digitala utrymmen "utformade för att fånga uppmärksamhet till varje pris" och efterlyste bättre skydd.

En kontrovers kring hans egna publikationer

Strax före detta tal hade hertiginnan lagt upp bilder på ett av sina barn på Instagram. Detta fick vissa att anklaga henne för inkonsekvens. Kungaexperten Tom Sykes, som var närvarande i Genève, ansåg bland annat att åtgärden var "osammanhängande" och tyckte det var motsägelsefullt att fördöma exponeringen av barn online samtidigt som hon delade sina egna foton. Vissa internetanvändare upprepade denna kritik, medan andra tvärtom försvarade hertiginnan.

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Försvaret av hans entourage

Som svar på kontroversen ingrep Meghan Markles talesperson. I ett uttalande till tidningen Newsweek upprepade han att det, enligt hans uppfattning , "finns en skillnad mellan att dela ögonblick ur sitt eget liv och att utsätta sina barn för offentlig granskning". De som står hertiginnan nära betonade att "hertiginnan systematiskt döljer sina barns ansikten i sina inlägg" . Långt ifrån att vara "motsägelsefull" illustrerar denna försiktighetsåtgärd "faktiskt budskapet som förmedlades i Genève" : föräldrar kan dela familjestunder samtidigt som de skyddar sina barns identitet, integritet och digitala fotavtryck.

En debatt med delade meningar

Detta förtydligande avslutade inte diskussionen. För hennes kritiker väcker själva handlingen att iscensätta bilder på hennes barn, även utan att visa deras ansikten, frågor. För hennes anhängare finns det tvärtom "en tydlig skillnad mellan ett familjefoto med maskerade ansikten och mekanismerna på de plattformar hon fördömer".

Utöver fallet Meghan Markle väcker denna kontrovers en fråga som går bortom kändisars sfär: hur långt kan föräldrar dela sina barns liv online? Mellan aktivistiska uttalanden och personliga val befinner sig hertiginnan av Sussex, trots sig själv, i centrum för en alltmer relevant samhällsdebatt.