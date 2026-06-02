Gigi Hadid väljer en vintageprickig strandoutfit och skapar furore

För att avsluta maj på ett högt plan unnade sig den amerikanska modellen Gigi Hadid en eftermiddag vid poolen med vänner . Hon bar en ljusrosa baddräkt med röda prickar, som utstrålade vintagecharm, vars bilder snabbt satte sociala medier och kändispress i hetåget.

En eftermiddag med retrotema vid poolen

Den 31 maj njöt Gigi Hadid av solen vid en pool med sin syster Bella och deras vänner, Leah McCarthy och Patrick Dooley. En avslappnad och sorglös atmosfär rådde: akvareller, penslar och paletter låg utspridda på gräset, tillsammans med brickor med färsk vattenmelon, bakverk och grönsaksstavar med hummus. Bilden, som delades av Patrick Dooley på sin Instagram-story, uppmärksammades omedelbart och delades brett. Gruppen poserade framför ett burspråk.

En rosa prickig tvådelad, en ultrasomrig signatur.

Gigi Hadids ensemble omfamnar elegant enkelhet fullt ut. En ljusrosa triangeltopp, knäppt med tunna snören runt nacken och ryggen, och matchande strumpor med långa band som faller ner över höfterna. Hela looken är beströd med röda prickar som påminner om den stora pinup-traditionen.

För att komplettera looken matchade Gigi Hadid säsongens måste-ha-accessoar: en Barbados-keps. Hon lade till flera lager av ädelstenshalsband och vita byxor med dragsko, som bars lågt på höfterna för att inte förringa huvudoutfiten.

Bella, salviagrön och högmidjad

Tillsammans med sin syster valde den amerikanska modellen Bella Hadid en annorlunda look: en salviagrön baddräkt med tunna axelband, en rynkad topp och högmidjade byxor. En knallröd keps för att blockera solen fulländade outfiten. De andra två gästerna deltog i det roliga: Leah McCarthy i en marinblå Knicks-keps, svarta badbyxor och en djurmönstrad topp; och Patrick Dooley i svarta badbyxor, som tog gruppselfies.

Systrarna Hadids sommar 2026 börjar slå rot

För systrarna Hadid verkar sommaren ha börjat på allvar. Redan i april hade Gigi lagt upp flera bilder i en gul tvådelad klänning med tunna axelband, med anledning av sin vän Leah McCarthys 31-årsdag under en tropisk semester.

Bella, å sin sida, unnade sig en resa till Saint-Tropez de senaste veckorna, ombord på en superyacht, och gjorde ett flertal framträdanden i baddräkter såväl som i metallic- eller brunprickiga badkläder. Tillsammans formar de konturerna av en sommar 2026 som präglas av retrostil, naturlighet och enkelhet – det svåröversatta engelska ordet som perfekt sammanfattar den aktuella modefilosofin.

På bara några få bilder har Gigi Hadid skapat vad som mycket väl kan bli en av de mest kopierade strandlooken under de kommande veckorna. Med sina röda prickar, triangelfrisyr och strandkeps uppfyller hennes outfit alla krav: pinup-nostalgi, elegant enkelhet och avslappnad stil. Det är receptet för en vintageklassiker som aldrig blir gammal – och en som Gigi Hadid återigen har moderniserat.