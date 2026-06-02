Vid 44 års ålder tillkännager Serena Williams sin stora comeback inom tennisen.

Léa Michel
Detta är ett av årets största sportnyheter. Vid 44 års ålder har Serena Williams bekräftat sin mycket efterlängtade återkomst till tävling, nästan fyra år efter att hon lämnat planerna vid US Open 2022. Den amerikanska legenden, som delade nyheten i en video som publicerades på det sociala nätverket X, kommer att vara tillbaka i början av juni 2026. WTA välkomnade nyheten och firade comebacken för en av de största spelarna i historien.

En återkomst till Queen's Club, i dubbel

Serena Williams gör comeback i HSBC Championships, en WTA 500-turnering som hålls på gräsbanorna på Queen's Club i London från 8 till 14 juni 2026. Amerikanskan, som blivit inbjuden via ett wildcard, kommer att tävla i dubbel. Enligt Yahoo Sports kommer hon att spela tillsammans med den unga kanadensiskan Victoria Mboko, även om arrangörerna ännu inte officiellt har tillkännagivit hennes partner. "Queen's Club är den perfekta platsen att börja detta nya kapitel", sa Serena Williams och erinrade sig sin förkärlek för gräs, underlaget där hon har upplevt några av de största ögonblicken i sin karriär.

En tennislegend

Serena Williams, tidigare världsetta i 319 veckor, kan skryta med 73 singeltitlar, inklusive 23 Grand Slam-titlar, ett rekord för kvinnor i Open Era. Med sina dubbel- och mixeddubbeltitlar har hon totalt 39 stora titlar. Serena Williams, som har vunnit fyra olympiska guldmedaljörer, är fortfarande den enda spelaren som har vunnit en Golden Slam i både singel och dubbel. Hon är också fortfarande den bäst betalda kvinnliga idrottaren i historien.

På väg mot en återkomst till Wimbledon?

Denna comeback är ingen slump vad gäller tidpunkten. Queen's Club-turneringen fungerar traditionellt som förberedelse inför Wimbledon, som börjar några veckor senare. Och det är just på dessa gräsbanor i London som Serena Williams har vunnit sju singeltitlar.

I nuläget har Serena Williams inte specificerat om hon tänker spela i den brittiska Grand Slam. Flera tecken tyder på en sådan återkomst, såsom att hon för några månader sedan återanmälde sig till tourens antidopningsprogram.

Serena Williams återvänder till tävlingslivet vid 44 års ålder och är redo att uppleva ett av säsongens mest efterlängtade ögonblick. Även om hon närmar sig denna comeback försiktigt, spelar dubbel och utan några uttalade mål utöver Queen's Club, är hennes blotta närvaro redan tillräckligt för att tända tennisvärlden. Scenen är redo för London, med start den 8 juni.

Léa Michel
Gigi Hadid väljer en vintageprickig strandoutfit och skapar furore

