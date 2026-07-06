Vid 67 års ålder överraskar Madonna med en retrofrisyr som väcker reaktioner från fans.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Madonna har avslöjat en hårförvandling som tar hennes fans tillbaka till 1980-talet. Borta är de gyllene lockarna: nu har hon axellångt hår stylat i en voluminös föning. Denna metamorfos, som presenterades på omslaget till tidningen Interview, har verkligen väckt en reaktion.

En väldigt 80-talsliknande frisyr

Madonna har en särskilt voluminös frisyr, strukturerad av en lös och luftig uppsättning, kompletterad av en smal lugg. En tydligt retro och rockig stil, direkt inspirerad av hårtrender från 1980-talet. Fokus här ligger mer på att forma och ge volym än på en strukturell omvandling av klippningen, med ett spel av texturer och visuella gradienter som framhäver den önskade "ikoniska" effekten.

Detta frisyrval är en del av en mycket kontrollerad estetik, trogen Madonnas universum, som ofta refererar till hennes egna tidiga verk. Denna stil, som syns på omslaget till tidningen Interview, bygger på en slående presentation, där frisyren blir ett centralt element i bilden. Den överdrivna, nästan skulpturala volymen påminner om 80-talets popkulturfrisyrer, en period präglad av XXL-fönade hårstrån, bakåtkammat hår och djärva frisyrer.

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En återgång till 1980-talet

Utöver frisyren framkallar den här nya looken en helt annan atmosfär. Madonna kombinerade den med lysande makeup: skimrande ögonskugga, subtilt rosiga kinder, glansiga läppar och långa naglar med pärlemorskimrande glans. Alla dessa detaljer förstärker denna resa tillbaka i tiden till det årtionde då Madonna-legenden föddes. En nostalgisk resa som kommer att glädja hennes långvariga fans.

Ett tidskriftsomslag

Denna förvandling avslöjades i en serie foton tagna för tidningen Interview. Under fotograferingen bytte Madonna kläder och sinnesstämningar, vilket bekräftade sin status som en sann "modekameleont". Från oklanderliga kostymer till färgglada plagg och dyrbara accessoarer visade hon upp sin nya look i alla dess fasetter, med sin karaktäristiska djärvhet.

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Genom att blanda retro-inslag med djärvhet levererar Madonna en förvandling som är lika spektakulär som nostalgisk. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes metamorfoser, och många av dem hyllar redan denna "återgång till sina rötter".