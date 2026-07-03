"En femme fatale": Hailey Bieber antar den chicaste frisyren just nu

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber delade en serie bilder på Instagram som visade upp en trendig ny frisyr: den "långa boben". I kombination med en ljusgrön topp fängslade denna eleganta frisyr hennes följare, av vilka många hyllade hennes "femme fatale"-look.

"Lång bob", stjärnklippningen just nu

I hjärtat av den här looken finns en populär klippning: den "långa boben", en lång bob som vanligtvis faller ner till axlarna. Elegant, mångsidig och lätt att bära, har den blivit en av de mest trendiga klippningarna just nu. Hailey Bieber, som har burit den ett tag, ger en perfekt demonstration här. Elegant och elegant, hennes bob ger en touch av tidlös elegans till hennes övergripande look.

En matchande ljusgrön topp

När det gäller sin outfit valde Hailey Bieber en livfull grön topp. I bildtexten till sitt inlägg lade hon till ett grönt hjärta och en grodo-emoji, en blinkning till färgen på sin topp. För sin skönhetslook fulländade naturlig makeup – lätt definierade ögon, rouge och nude-rosa läppar – denna strålande look.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en våg av beundran. I kommentarerna överöste internetanvändare henne med komplimanger. "Magnifik", "En femme fatale", "Hon är ikonisk", "Hur kan du vara äkta?" var bara några av de många meddelandena. Alla dessa reaktioner bekräftar den entusiasm som genererats av vart och ett av hennes framträdanden.

Med sin långa bob och knallgröna topp ser Hailey Bieber elegant och självsäker ut. Genom att anta en av de trendigaste klippningarna just nu bekräftar hon sin status som en mode- och skönhetsikon. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes stilar.