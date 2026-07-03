BLACKPINKs Lisa gör succé i en klänning med en spektakulär rygg.

Fabienne Ba.
@lalalalisa_m / Instagram

Lisa, från den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen BLACKPINK, delade en serie bilder på Instagram från Utah, i en svart klänning med en spektakulär rygg som omedelbart satte hennes samhälle i brand.

En slående svart halterneckklänning

Sångerskan, grundaren av den ikoniska sydkoreanska gruppen och nu en internationell soloartist, publicerade en karusell med bilder tagna under sin vistelse i USA på Instagram. Mittpunkten i detta inlägg är utan tvekan hennes klänning. Lisa bar en golvlång svart klänning med en särskilt elegant halterneckringning. Det böljande, åtsittande tyget accentuerade hennes figur. Den djupa, tidlösa svarta färgen stod i kontrast till ökenmiljöns sandtoner. Detta stilval återspeglar Lisas förkärlek för slående, distinkta plagg, som kan förvandla en enkel fotografering till ett minnesvärt modeögonblick.

En rygg som fängslade hans fans

Den mest slående detaljen på den här klänningen är dess öppna rygg. Detta stilval stämmer perfekt överens med den moderna trenden med klänningar med öppen rygg, vilka har blivit ett stapelvara i aftonklädseln. Klänningen hade också en slående sidoöppning. Denna couture-detalj återspeglar Lisas förkärlek för grafiska och avgjort moderna silhuetter. På Instagram fångade dessa detaljer omedelbart Lisas följares uppmärksamhet, som översvämmade kommentarsfältet med beundran.

En guldkedja för att komplettera looken.

För att komplettera den svarta klänningen fokuserade Lisa på en detalj: en dekorativ guldkedja. Denna accessoar, både subtil och dyrbar, ger en touch av ljusstyrka till den monokroma ensemblen. En guldring på handen kompletterade denna noggrant utvalda uppsättning accessoarer. En minimalistisk stil typisk för sångerskans stil, som föredrar ett fåtal dyrbara föremål snarare än en ansamling av föremål.

Flera outfits delade i karusellen

Publikationens miljö bidrar helt och hållet till dess övergripande framgång. Lisa poserar mellan smala betongväggar, i en slående visuell kontrast till Utahs ökenlandskap som utspelar sig i bakgrunden. Denna kombination av brutalistisk arkitektur och den amerikanska vildmarken skapar en särskilt filmisk mise-en-scène som förvandlar en enkel fotografering till en sann moderedaktion.

Dessutom begränsade sig inte karusellen till den enda svarta klänningen. Lisa delade även med sig av andra, mer avslappnade outfits, i svarta plagg i kombination med bruna stövlar. Dessa mer vardagliga looks, någonstans mellan västerländsk estetik och modern minimalism, förlänger den kontemplativa dimensionen av hennes amerikaresa.

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Ett inlägg delat av LISA (@lalalalisa_m)

En våg av entusiastiska kommentarer

Inte helt oväntat utlöste inlägget omedelbart en flod av reaktioner på sociala medier. "Drottning Lisa", utbrast en användare, i ett typiskt uttryck för den beundran som sångerskan inger. "Herregud, vad vacker!" skrev ett annat fan. "Wow! Vacker som alltid", tillade en tredje beundrare. Kommentarfältet var också fyllt med hjärt-, ögon-öga- och lågemojis, i en uppvisning av entusiasm som är karakteristisk för Lisas fancommunity.

Med sin svarta halterneckklänning, öppna rygg och grafiska sidoskärning gjorde Lisa (BLACKPINK) ett av sina mest slående framträdanden för säsongen. Utöver själva looken delade sångerskan ett komplett visuellt ögonblick med sina fans och visade upp den stilistiska konsekvens som nu definierar hennes värld.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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