Sångerskan Tyla väcker uppmärksamhet med en skulptural svart outfit på röda mattan

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla gjorde succé på BET Awards röda mattan 2026 i en skulptural svart ensemble. En skräddarsydd skapelse, någonstans mellan haute couture och djärvhet, fångade omedelbart allas uppmärksamhet.

En strukturerad svart ensemble

I hjärtat av den här looken fanns ett iögonfallande plagg: en korsetttopp med en omsorgsfullt utformad struktur. Designen innehöll delikat blommig spets över en strukturerad bas, vilket skapade en ren, grafisk silhuett. En djärv svart kontur accentuerade plaggets linjer, medan en sofistikerad halsringning gav en tydligt moderiktig touch. Tyla kombinerade toppen med svarta shorts och matchande strumpbyxor för en djärv, monokromatisk ensemble.

Noggrant utvalda tillbehör

För att komplettera outfiten valde Tyla pumps med öppen tå och skimrande effekt, där deras spiralform gav en välkommen touch av glitter. När det gäller smycken valde hon enkelhet och övergav sina vanliga lager-på-lager-klädsel till förmån för iögonfallande örhängen och några färgglada ringar. En noggrant genomtänkt strategi som lät mittpunkten i hennes look stå i centrum.

En naturlig skönhetsbehandling

På skönhetsfronten valde Tyla enkelhet. Mycket naturlig makeup balanserade djärvheten i hennes outfit, medan hennes hår, stylat i en voluminös blowout med en sidoskillning, gav rörelse och textur. En avslappnad chic, retroinspirerad look som elegant kompletterade ensemblen. När hon tillfrågades vid ankomsten anförtrodde sångerskan lekfullt att hon kände sig otroligt självsäker.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av @tylafans

En helt egen stilistisk signatur

Utöver denna look bekräftar Tyla sin status som en modeikon. Känd för sin stil har hon etablerat en signaturlook där hon föredrar minikjolar och korta frisyrer framför de dramatiska långa klänningar som vanligtvis bärs vid formella evenemang. Denna lekfulla och självsäkra inställning gör henne till en av sin generations nya modeikoner.

Med denna skulpturala svarta ensemble gjorde Tyla ett av de mest slående framträdandena på BET Awards 2026. Genom att kombinera sofistikerad struktur, djärvhet och naturlig makeup bevisade hon återigen sin oklanderliga stilkänsla. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes looks.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
"En femme fatale": Hailey Bieber antar den chicaste frisyren just nu
Article suivant
Cardi B överraskar med en livfull röd frisyr på ett evenemang

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cardi B överraskar med en livfull röd frisyr på ett evenemang

Den amerikanska rapparen Cardi B orsakade furore på BET Awards 2026 genom att bära en ny eldröd frisyr...

"En femme fatale": Hailey Bieber antar den chicaste frisyren just nu

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber delade en serie bilder på Instagram som visade upp en trendig...

BLACKPINKs Lisa gör succé i en klänning med en spektakulär rygg.

Lisa, från den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen BLACKPINK, delade en serie bilder på Instagram från Utah, i en svart klänning...

Vid 22 års ålder anammar modellen Apple Martin den fransiga kjolen och minns sin mammas stil

Den brittiska modellen Apple Martin tar vara på sommaren till fullo. Dottern till sångaren Chris Martin (från Coldplay)...

Modellen Rose Bertram återupplivar trenden med ett stycke med en pärldesign

Den belgiska modellen Stephanie Rose Bertram, mer känd som Rose Bertram, delade med sig av en ny sommarlook...

Rihanna lyfter trenden "smörgul" med en djärv look

Den barbadiska sångerskan och affärskvinnan Rihanna fortsätter att befästa sin status som modeikon. På Instagram delade hon en...