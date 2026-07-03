Sångerskan Tyla väcker uppmärksamhet med en skulptural svart outfit på röda mattan

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla gjorde succé på BET Awards röda mattan 2026 i en skulptural svart ensemble. En skräddarsydd skapelse, någonstans mellan haute couture och djärvhet, fångade omedelbart allas uppmärksamhet.

En strukturerad svart ensemble

I hjärtat av den här looken fanns ett iögonfallande plagg: en korsetttopp med en omsorgsfullt utformad struktur. Designen innehöll delikat blommig spets över en strukturerad bas, vilket skapade en ren, grafisk silhuett. En djärv svart kontur accentuerade plaggets linjer, medan en sofistikerad halsringning gav en tydligt moderiktig touch. Tyla kombinerade toppen med svarta shorts och matchande strumpbyxor för en djärv, monokromatisk ensemble.

Noggrant utvalda tillbehör

För att komplettera outfiten valde Tyla pumps med öppen tå och skimrande effekt, där deras spiralform gav en välkommen touch av glitter. När det gäller smycken valde hon enkelhet och övergav sina vanliga lager-på-lager-klädsel till förmån för iögonfallande örhängen och några färgglada ringar. En noggrant genomtänkt strategi som lät mittpunkten i hennes look stå i centrum.

En naturlig skönhetsbehandling

På skönhetsfronten valde Tyla enkelhet. Mycket naturlig makeup balanserade djärvheten i hennes outfit, medan hennes hår, stylat i en voluminös blowout med en sidoskillning, gav rörelse och textur. En avslappnad chic, retroinspirerad look som elegant kompletterade ensemblen. När hon tillfrågades vid ankomsten anförtrodde sångerskan lekfullt att hon kände sig otroligt självsäker.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av @tylafans

En helt egen stilistisk signatur

Utöver denna look bekräftar Tyla sin status som en modeikon. Känd för sin stil har hon etablerat en signaturlook där hon föredrar minikjolar och korta frisyrer framför de dramatiska långa klänningar som vanligtvis bärs vid formella evenemang. Denna lekfulla och självsäkra inställning gör henne till en av sin generations nya modeikoner.

Med denna skulpturala svarta ensemble gjorde Tyla ett av de mest slående framträdandena på BET Awards 2026. Genom att kombinera sofistikerad struktur, djärvhet och naturlig makeup bevisade hon återigen sin oklanderliga stilkänsla. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes looks.