Vid 53 års ålder markerar sångerskan Vanessa Paradis återkomsten av en oväntad trend.

Den franska sångerskan, skådespelerskan och modellen Vanessa Paradis återupplivar en trend som många trodde var reserverad för kvinnor i tjugoårsåldern: minikjolen. Paradis poserar för Madame Figaro och har en Chanel-look från topp till tå och bekräftar att "mini"-trenden kommer att regera högsta grad 2026.

För en fotografering i mitten av januari 2026 valde Vanessa Paradis en svart satinminikjol, i kombination med en böljande topp och lårhöga läderstövlar. Resultatet: en grafisk silhuett som framhäver hennes ben. Denna Chanel-look från topp till tå, både enkla och otroligt effektfulla, bevisar att efter 50 är minikjolen inte förbjuden, utan en elegant lekplats.

Minikjolen, stjärnan på catwalken 2026

2026 markerar den triumferande återkomsten av "minikjolett": (väldigt) korta kjolar hos Dior, Prada, Chloé och Loewe, som bärs med allt från ballerinaskor till knähöga stövlar. Minikjolett är inte längre begränsad till kvällskläder; det gör sig på allvar även på dagtid, stylat med mer diskreta plagg. Trenden slutar inte där: klänningar och shorts blir också kortare, särskilt för sommaren 2026, vilket återspeglar ett tydligt engagemang för friare ben och en mer avslappnad stil.

Efter 50 år, mini som ett manifest

Genom att välja en minikjol vid 53 skickar Vanessa Paradis ett tydligt budskap: ålder är inte en anledning att diktera längden på våra kläder – vissa tvivlade fortfarande på det. Hennes outfit balanserar perfekt modekoder (lårhöga stövlar, satin) och diskret elegans (svart, rena linjer) och erbjuder en inspirerande guide för kvinnor i femtioårsåldern. Denna look sveper åt sidan förebudet "för kort efter 50" och ansluter sig till en bredare rörelse av kvinnor – kända eller inte – som hävdar sin rätt att visa sina kroppar, oavsett ålder.

Vanessa Paradis, evig trendsättare

Sedan sin debut har den franska sångerskan, skådespelerskan och modellen Vanessa Paradis pendlat mellan bohemisk romantik och skarp parisisk elegans, ofta före sin tid. Genom att ge minikjolen ett moget och ultrasnyggt ansikte år 2026 bekräftar hon sin status som en ikon som utmanar reglerna utan att någonsin tvinga fram dem.

Kort sagt är hennes budskap enkelt: stil handlar om attityd, inte antalet ljus på tårtan. Och minikjolen, långt ifrån en "relik från mellanstadiet", blir, tack vare hennes inflytande, en symbol för självförtroende i alla åldrar.