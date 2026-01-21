Search here...

Vid 53 års ålder markerar sångerskan Vanessa Paradis återkomsten av en oväntad trend.

Fabienne Ba.
@vanessa.paradis/Instagram

Den franska sångerskan, skådespelerskan och modellen Vanessa Paradis återupplivar en trend som många trodde var reserverad för kvinnor i tjugoårsåldern: minikjolen. Paradis poserar för Madame Figaro och har en Chanel-look från topp till tå och bekräftar att "mini"-trenden kommer att regera högsta grad 2026.

Ett landmärkesframträdande i minikjol

För en fotografering i mitten av januari 2026 valde Vanessa Paradis en svart satinminikjol, i kombination med en böljande topp och lårhöga läderstövlar. Resultatet: en grafisk silhuett som framhäver hennes ben. Denna Chanel-look från topp till tå, både enkla och otroligt effektfulla, bevisar att efter 50 är minikjolen inte förbjuden, utan en elegant lekplats.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Vanessa Paradis (@vanessa.paradis)

Minikjolen, stjärnan på catwalken 2026

2026 markerar den triumferande återkomsten av "minikjolett": (väldigt) korta kjolar hos Dior, Prada, Chloé och Loewe, som bärs med allt från ballerinaskor till knähöga stövlar. Minikjolett är inte längre begränsad till kvällskläder; det gör sig på allvar även på dagtid, stylat med mer diskreta plagg. Trenden slutar inte där: klänningar och shorts blir också kortare, särskilt för sommaren 2026, vilket återspeglar ett tydligt engagemang för friare ben och en mer avslappnad stil.

Efter 50 år, mini som ett manifest

Genom att välja en minikjol vid 53 skickar Vanessa Paradis ett tydligt budskap: ålder är inte en anledning att diktera längden på våra kläder – vissa tvivlade fortfarande på det. Hennes outfit balanserar perfekt modekoder (lårhöga stövlar, satin) och diskret elegans (svart, rena linjer) och erbjuder en inspirerande guide för kvinnor i femtioårsåldern. Denna look sveper åt sidan förebudet "för kort efter 50" och ansluter sig till en bredare rörelse av kvinnor – kända eller inte – som hävdar sin rätt att visa sina kroppar, oavsett ålder.

Vanessa Paradis, evig trendsättare

Sedan sin debut har den franska sångerskan, skådespelerskan och modellen Vanessa Paradis pendlat mellan bohemisk romantik och skarp parisisk elegans, ofta före sin tid. Genom att ge minikjolen ett moget och ultrasnyggt ansikte år 2026 bekräftar hon sin status som en ikon som utmanar reglerna utan att någonsin tvinga fram dem.

Kort sagt är hennes budskap enkelt: stil handlar om attityd, inte antalet ljus på tårtan. Och minikjolen, långt ifrån en "relik från mellanstadiet", blir, tack vare hennes inflytande, en symbol för självförtroende i alla åldrar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Utan smink och i pyjamas väcker Lindsay Lohan reaktioner online
Article suivant
"Fortfarande på toppen": vid 55 års ålder påtvingar hon sin kompromisslösa stil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 58 visar Nicole Kidman upp sitt naturliga hår och hennes lockar väcker sensation.

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman bevisar återigen att hon är en tidlös ikon. Hon gladde...

"Fortfarande på toppen": vid 55 års ålder påtvingar hon sin kompromisslösa stil

Den tidigare amerikanska modellen, skådespelerskan och producenten Heather Graham, en sann ikon från 90-talet, önskade nyligen sina följare...

Utan smink och i pyjamas väcker Lindsay Lohan reaktioner online

Långt borta från röda mattor och fotografernas blixtar valde Lindsay Lohan att börja veckan försiktigt. Den 19 januari...

Vid 60 års ålder är Elizabeth Hurleys figur på Maldiverna fängslande.

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley delade nyligen flera bilder på Instagram från sin vistelse på...

Uma Thurman och Ethan Hawkes barn påtvingar sin stil på modeveckan

På Milanos modevecka höst/vinter 2026-2027 fångade Maya Hawke och hennes bror Levon Hawke fotografernas uppmärksamhet på första raden...

Skådespelerskan Philippine Leroy-Beaulieu, kategoriserad som "en kvinna över 50", avvecklar åldersstereotyper

Nyligen, som gäst i programmet En Aparté , förklarade skådespelerskan som spelar Sylvie Grateau i Netflix-serien "Emily in...

© 2025 The Body Optimist