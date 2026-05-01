Vid 52 års ålder bär Heidi Klum en strandoutfit som förebådar 2026 års trend.

Den tysk-amerikanska modellen, TV-presentatören och skådespelerskan Heidi Klum behövde ingen spektakulär miljö för att fånga uppmärksamhet. Vänd mot havet, i en tonad röd baddräkt, tog hon kampanjbilder den här veckan som antyder hur sommaren 2026 kommer att se ut.

En gradientröd färg som mittpunkt

Heidi Klums tvådelade baddräkt spelar på en nyans av rött, brunt och orange – en varm, solig palett som framstår som en av säsongens nyckeltrender. Med mjuka vågor i håret, en gyllene, strålande hy, nude läppar och solkyssta kinder finns det inga överflödiga accessoarer. Heidi Klum låter baddräkten och det naturliga ljuset göra allt arbete. Det är just denna återhållsamhet som gör looken så kraftfull: när allt är perfekt koordinerat utan att se så ut, är resultatet omedelbart.

Nytt: Heidi Klum för Calzedonia pic.twitter.com/24lJHeLykN — Victoria's Secret Actu (@vsactu) 28 april 2026

Gradienttrenden, nyckelpjäsen för havet år 2026

Den tonade baddräkten i två delar har den här säsongen blivit en av de mest kopierade strandkläderna. Efter år av enfärgade och grafiska tryck som dominerat, intar blandade nyanser – från rött till brunt, korall till hudfärgat, blått till turkos – nu en alltmer framträdande plats. Det är en solnedgångseffekt som bärs direkt på huden och fungerar lika bra på landet (för Calzedonia) som i verkligheten.

Kort sagt, Heidi Klum fortsätter att vara en av de mest eftertraktade personligheterna för sommarkampanjer. Detta är inte hennes första försök med den här typen av strandfotografering – och med hennes egna ord, som hon delat på sina Instagram-stories, är det här projektet med Calzedonia bland hennes favoriter, för den frihet det ger henne att förkroppsliga bilden snarare än att bara bära den. En nyans som är tydlig i varje bild.