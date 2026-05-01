"Ett nätverk av gamla ungkarlar": Sångerskan Alicia Keys fördömer branschens inre funktionssätt

Den amerikanska pianisten och sångerskan Alicia Keys har en karriär som sträcker sig över 25 år, 17 Grammy Awards och 90 miljoner sålda album. Det räcker med att säga att hon vet vad hon pratar om. Och det hon berättade för Times of London fick omedelbart genklang långt utanför musikvärlden.

Ord som träffar mitt i prick

I en färsk intervju med The Times of London gav Alicia Keys en skarp bedömning av musikbranschen: "Musikvärlden håller på att bli ett nätverk av gamla ungkarlar, och alla otroliga kvinnor som arbetar som ljudtekniker och producenter får inte en chans." Det här är direkta, osminkade ord från en kvinna som har varit låtskrivare, kompositör, producent och artist sedan början av sin karriär.

2%: siffran som sammanfattar allt

Alicia Keys stannar inte vid kvalitativa observationer; hon presenterar en statistik: kvinnor representerar bara 2 % av hela musikbranschen. ”Jag är producent, och vi är där ute och gör en enorm mängd arbete och uppnår enorma framgångar – så det är chockerande att den här siffran är så liten”, tillade hon. Denna procentandel är desto mer slående med tanke på att kvinnliga artister aldrig har varit så närvarande i toppen av listorna.

Chefer som tar och inte ger

Alicia Keys fördömde också bristen på transparens bakom kulisserna: ”Ingen berättar sånt här för dig. Du har att göra med alla dessa chefer och advokater som älskar att ta sina procentsatser och överfakturera dig, men de säger aldrig: ’Hur kan vi se till att du är här på lång sikt?’” Denna kritik belyser inte bara kvinnors underrepresentation utan också bristen på strukturellt stöd i en bransch som tjänar på deras talang utan att investera i deras livslängd.

Hennes feministiska sånger: födda ur tvivel, inte ett manifest

När Alicia Keys fick frågan om de feministiska budskap som genomsyrar hennes verk, var hon snabb med att förtydliga: "Jag hade inte för avsikt att skriva låtar med ett feministiskt budskap, och de flesta av dem skrevs för att jag inte kände mig så stark, så jag var tvungen att ge mig själv en boost för att fortsätta – men det är ett återkommande tema i mitt arbete. " Låtar som "Girl on Fire" eller "Superwoman" är därför inte manifest, utan snarare personliga terapier som har blivit universella.

"Hon är musiken", det konkreta svaret

Istället för att förbli arg var Alicia Keys med och grundade "She Is the Music", en ideell organisation som underlättar låtskrivarsessioner, mentorskap och utbildningsmöjligheter för kvinnor inom musik. I februari 2026 höll organisationen sitt andra årliga Women Sharing the Spotlight-evenemang, där Alicia Keys hyllade den amerikanska countrysångerskan Megan Moroney och hennes helkvinnliga band . "Det är en sak att knacka på en dörr för att bli insläppt; det är en annan när någon öppnar dörren och säger: 'Kom in och följ med mig'", sa hon vid ceremonin.

AI, sociala nätverk, kreativ egendom

I samma samtal tog Alicia Keys upp frågan om kreativt ägarskap och den press som artister möter i en digital miljö. Tillsammans med sin partner, den amerikanska rapparen Swizz Beatz, utforskar hon nya sätt att presentera konst och musik utanför traditionella system.

Hon erkände också den växande rollen av artificiell intelligens och sociala medier och beskrev dem som "verktyg som både kan stödja och hindra konstnärligt uttryck." Dessutom utsågs hon till en av Time magazines 100 mest inflytelserika personer i världen år 2026 för sina ansträngningar att förändra hur musikbranschen fungerar.

Kort sagt, med 25 års erfarenhet, 17 Grammy Awards och ett helt nätverk av kvinnor att stödja, har Alicia Keys valt att namnge det som många vet men få säger. Kvinnor har rätt att existera fullt ut i den offentliga sfären såväl som inom musiken, att ta sin rättmätiga plats utan att behöva rättfärdiga sig själva, be om ursäkt eller ständigt kämpa för det som med rätta borde vara deras.