Skådespelerskan, som anses vara "för gammal" för att vara tilltalande, svarar på kritiken.

Den amerikanska komikern, skådespelerskan, manusförfattaren och producenten Kathy Griffin avvisar förenklade etiketter och åldersrelaterade dömanden. Vid 65 års ålder omfamnar hon helt termen "cougar" som används om henne och gör den till och med till en styrka, samtidigt som hon fördömer sexistiska kommentarer om så kallade mogna kvinnors utseende.

"Jag kan inte låta en så vacker kropp gå till spillo."

I en nyligen genomförd intervju med The Cut, ett dotterbolag till New York Magazine, gav hon ett svidande och jublande svar till sina kritiker. Med sin karakteristiska humor yttrade Kathy Griffin följande numera virala replik: "Jag blir kallad puma hela tiden, så vadå? Vad vill du att jag ska göra åt det? Jag kan inte låta en så här bra kropp gå till spillo!" Långt ifrån att spela offer förvandlade Kathy Griffin hånet till en självkärleksförklaring. Hon hyllade sin kvinnlighet och sin kropp och vägrade att anpassa sig till förväntningarna att kvinnor över 50 skulle bli osynliga eller gömma sig.

Paradoxen med den manliga blicken på mogna kvinnor

Kathy Griffin lyfter fram en uppenbar inkonsekvens: män kommenterar ständigt kvinnors utseende, deras ålder, deras förmodade "utgångsdatum" och bedömer om de "åldras bra eller dåligt". Ändå beskriver samma röster kvinnor i åldern 40 år och äldre med avundsjuka ord. Denna ambivalenta diskurs återspeglar en form av generationssexism där så kallade mogna kvinnor samtidigt nedvärderas och övervärderas, aldrig bara accepteras för vilka de är.

Mot "gammaldags sexism" och åldersdiskriminering

Den amerikanska komikern, skådespelerskan, manusförfattaren och producenten lyfter fram det som vanligtvis kallas "sexism bland äldre kvinnor": från fyrtioårsåldern och framåt utsätts kvinnor för ökad diskriminering och stigmatisering. I Frankrike har journalisten Laure Adler, och i USA skådespelerskan Jamie Lee Curtis, också fördömt detta system som förpassar kvinnor till marginalen så snart de åldras. Kathy Griffin avvisar denna logik och gör anspråk på en legitim plats i den offentliga sfären, utan att behöva rättfärdiga sig själv.

Ett svar på kroppsskamning på sociala medier

Hennes ingripande är en del av en bredare kamp mot kroppsskamning. På internet kommenterar anonyma användare och influencers obevekligt kvinnors utseende i offentlighetens ögon, oavsett om det gäller deras vikt, ålder eller stil. Kathy Griffin riktar detta våld mot dem: genom att fullt ut acceptera sin figur och sin ålder påminner hon oss om att ingen har rätt att döma en annan persons kropp.

Självkärlek som en motståndshandling

Vid 65 års ålder har Kathy Griffin förvandlat självkärlek till ett politiskt vapen. Att göra anspråk på rätten att vara "vacker" blir ett påstående om suveränitet: hennes kropp tillhör henne, hon bestämmer vad hon gör med den och hur hon presenterar sig. Denna hållning resonerar särskilt starkt i en tid där skönhetsstandarder långsamt utvecklas, och där så kallade mogna kvinnor börjar hävda sin legitimitet inför ofta nedlåtande attityder.

Kathy Griffins sarkastiska humor maskerar således en djupgående reflektion över kvinnans villkor. Genom att skratta åt de etiketter som fästs på henne, avskaffar hon dem och påtvingar sin vision: en fri, självsäker kvinna som vägrar att bli placerad i fack. Hennes kamprop skulle kunna sammanfattas som: var dig själv, i alla åldrar, trots alla odds för sexism.