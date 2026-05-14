Vid 68 års ålder orsakade Sharon Stone sensation i en "ultraelegant" vit kostym.

Den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon Stone gjorde nyligen ett slående framträdande på TCM Classic Film Festival, som hölls på Egyptian Theatre i Los Angeles. Hon valde en vit kostym, i kombination med en ny frisyr som verkligen väckte uppmärksamhet. Kommentarer till inlägg som presenterade hennes framträdande hyllade hennes "ultraeleganta" look.

En vit kostym, expertskräddad in i minsta detalj

För sitt framträdande på TCM Classic Film Festival valde Sharon Stone en helvit tvådelad kostym. Mittplagget: en strukturerad kavaj prydd med sköldpaddsknappar, öppen över ett matchande linne, i kombination med perfekt skräddarsydda raka byxor. En enkel men arkitektonisk silhuett som betonade exakt skräddarsydd stil snarare än flashiga detaljer.

Till sina fötter valde skådespelerskan Gucci-loafers i lackat läder från Horsebit, en signaturmodell för det italienska modehuset. Som smycken valde hon ett enkelt armband med guldkedja och en matchande ring – ett minimalistiskt val som underströk lookens rena linjer. Hennes helt transparenta makeup hade en strålande hy, en touch av rosig rouge och en naturlig läppfärg. Denna ensemble bevisar att Sharon Stone är en av Hollywoods ikoner för tidlös elegans.

Den fantastiska Sharon Stone inför sitt samtal med TCM-programledaren Eddie Muller inför visningen av THE MISFITS (1961). #TCMFF (med tillstånd av TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6 maj 2026

En återgång till långt hår

Även om hennes outfit verkligen gjorde intryck, var det Sharon Stones frisyr som utlöste den mest utbredda reaktionen. Sedan 1998 har skådespelerskan blivit synonym med sina korta frisyrer – pixieklippningar och eleganta bobs. Den här gången skapade hon sensation med gyllenblont hår, med lager som ramar in ansiktet och en mjuk, böljande föning.

Tina Farey, redaktionell chef på Rush, analyserade den här nya looken: "Sharon Stone har skippat sin fyrkantiga lob för en stil som påminner om hennes 90-talslook. Skådespelerskan kombinerade sin spänstiga hårstyling med en vacker kashmirblond, en lättskött, varm nyans. Denna nyans harmoniserar perfekt med en naturligt ljus bas, medan tillägget av beige, karamell och honungsfärgade slingor ger djup och dimension." En noggrant utformad förvandling som stämmer överens med den här säsongens huvudtrend: "c-locken", en hårlock som är vänd inåt och härmar bokstaven C.

Elegans har ingen åldersgräns.

På sociala medier strömmade reaktionerna in under inläggen som ägnades åt hennes utseende. Många berömde hennes val av vit kostym och hennes moderna look. "Ultraelegant", var en av kommentarerna från internetanvändare som överöste Sharon Stone med lovord för hennes outfit.

Utöver stilen sänder detta framträdande ett kraftfullt budskap. Precis som den amerikanska skådespelerskan och modellen Brooke Shields, eller den amerikanska skådespelerskan Kelly Rutherford före henne, är Sharon Stone en av de kvinnor som vägrar att försvinna in i glömskan efter en viss ålder. Genom att omfamna starka modekoder – ren skrädderi, en arkitektonisk silhuett, en ny frisyr – påminner hon oss om att elegans och risktagande inte är reserverat för de "yngre generationerna". Detta budskap resonerar särskilt starkt i en bransch som fortfarande är snabb med att förpassa så kallade mogna kvinnor till sidlinjen.

Med sin vita kostym och nya långa hår skapade Sharon Stone därmed en av de mest omtalade lookerna på TCM Classic Film Festival 2026. Ett utseende som bekräftar, om ytterligare bevis skulle behövas, att skådespelerskan är fri från åldersrelaterade begränsningar.