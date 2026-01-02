"Om du hade den kroppen skulle du göra detsamma": Jennifer Lopez svarar på kritik om sin klädsel.

Jennifer Lopez har inga planer på att be om ursäkt för sin stil. Under en konsert i Las Vegas svarade hon humoristiskt på kritiker som bedömde henne som "för provokativ" eller "inte klädd för sin ålder" och sa till sin publik: "Om ni hade den kroppen skulle ni göra detsamma" – en replik som blev viral och sammanfattar hennes filosofi.

Kritiserad för sina kläder, svarar hon på scenen

Under premiären av sin residens "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas" tog hon några minuter för att tala direkt om kommentarerna hon får på sociala medier: "Varför klär hon sig alltid så där?" , "Varför klär hon sig inte efter sin ålder?" .

Istället för att rättfärdiga sig själv valde J.Lo ironi och självnedvärderande beteende. Hon förklarade att hon efter så många år i branschen hade lärt sig att ignorera näthat, vilket hon beskrev som "den sorgligaste och elakaste platsen i världen", samtidigt som hon erkände att vissa kommentarer fick henne att skratta. Sedan levererade hon sin poäng: "Om du hade den kroppen skulle du göra detsamma", innan hon vände sig om för att gå och byta om bakom scenen.

Jennifer Lopez bemöter kritik på nätet om hur hon klär sig: "Om du hade den här rumpan skulle du också vara naken." 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez-uppdateringar (@JLopezUpdate2) 31 december 2025

En stark syn på ålder och kropp

I åratal har Jennifer Lopez förespråkat en avslappnad inställning till åldrande. I en intervju med Harper's Bazaar 2028 förklarade hon att hon ofta upprepade positiva affirmationer som "Jag är ung och tidlös" och insisterade på att åldern "sitter i sinnet" mer än i siffran.

Jennifer Lopez säger också att hon har lärt sig att vara snällare mot sig själv allt eftersom hon blivit äldre: att bättre förstå sina styrkor och svagheter, att våga tala väl om sig själv och att inte längre låta kritik diktera hur hon klär sig eller presenterar sig. Hennes scenkläder blir sedan en förlängning av denna attityd: en kropp som är accepterad, självsäker och inte menad att döljas bara för att den har nått en viss ålder.

Mellan onlinekritik och en modell för förtroende

På sociala medier är hennes fras "Om du hade den kroppen skulle du göra detsamma" splittrande. Vissa ser det som arrogans eller en implicit uppmaning att ha en "perfekt" kropp; andra läser det som ett budskap om frihet: en 56-årig kvinna som vägrar att bli kategoriserad som "förnuftig och diskret" och fortsätter att bära det hon gillar.

I vilket fall som helst gör Jennifer Lopez en sak tydlig: hon kommer inte att låta troll eller åldersbaserade normer diktera hennes garderob. Undertexten är tydlig: hennes kropp, hennes val, hennes sätt att glänsa – och alla är fria att göra detsamma med sina egna.