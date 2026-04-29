Platinablont hår och en överraskande duo: rapparen Doechii och sångerskan Lady Gaga skapar sensation

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Lady Gaga och den amerikanska rapparen Doechii hade aldrig samarbetat förut – och deras första musikaliska möte blev en omedelbar sensation. Musikvideon till "Runway", som släpptes den 27 april 2026, är en visuell explosion som redan håller på att formas till ett av årets mest spännande modeögonblick.

Ett samarbete för "The Devil Wears Prada 2"

Låten "Runway" finns med på soundtracket till filmen "The Devil Wears Prada 2", som har biopremiär den 1 maj 2026. I filmen ackompanjerar låten en scen bakom scenen under Milanos modevecka. Musikvideon regisserades av Parris Goebel – en internationellt hyllad koreograf och kreativ chef känd för sina samarbeten med Rihanna, Justin Bieber och Jennifer Lopez, och grundare av The Royal Family-crewet.

Låten nådde omedelbart nummer ett på Billboard Dance Digital Song Sales-listan och rankades bland de 10 bästa på listorna för digitala sångförsäljningar och dansströmmande låtar.

Doechiis polarblonda

Det var hårförvandlingen som genererade mest uppmärksamhet på sociala medier. Den amerikanska rapparen Doechii, vanligtvis känd för sitt långa, lockiga svarta hår, medverkade i musikvideon med en "radikal" makeover: en platinavit peruk, komplett med blekta ögonbryn. En look som var slående lik den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Lady Gaga.

Den tvådelade kavajen: den mest omtalade looken

Det mest slående ögonblicket i videon visar hur de två artisterna bokstavligen delar samma klarröda kavaj, konstruerad för två kroppar samtidigt, deras axlar smälter samman till en. Under kavajen bar båda en vit skjorta knäppt upptill med en svart slips – vilket skapade den optiska illusionen att deras överkroppar var ett.

Svarta läderhandskar med halvfinger, ett glansigt rubinrött läppstift och rökig eyeliner fullbordade Doechiis look, medan båda bar samma skulpterade Opera-plattformar av Thom Solo.

En följd av blickar

Videon innehåller en serie specialdesignade plagg från varumärken som LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta och Bad Binch Tong Tong, inklusive paljettprydda jumpsuits som täcker hela kroppen förutom ögon och mun – en svart för Doechii, en vit för Gaga.

Lady Gaga gör också en slående återgång till sitt neongula hår från "Telephone"-eran, i kombination med en skulptural blå veckad kjol och en konformad hatt med slöja. Doechii, å andra sidan, dyker upp i en annan sekvens med sitt naturliga svarta hår under en bredbrättad rosa och orange fjäderhatt, kombinerad med en svart korsettklänning med geometriska utskärningar.

Två konstnärer som drömde om att vara tillsammans

Även om samarbetet är överraskande i sin omfattning, härrör det från en långvarig ömsesidig beundran. Doechii har nämnt Lady Gaga som "ett stort inflytande" och beskriver sig själv som "Lady Gagas största fan". Gaga berättade för sin del för brittiska Vogue i juli förra året: "Doechii kommer med en penna som känns omedelbart legendarisk. Jag blev förälskad i hennes musik och hennes djupt personliga perspektiv." Ett möte som var oundvikligt.

I en enda video bevisade Lady Gaga och Doechii att de delar mycket mer än en röd kavaj: en gemensam vision om mode som en gränslös lekplats. "Runway" är inte bara en låt för en film – det är ett visuellt manifest signerat av två artister.