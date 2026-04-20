Skådespelerskan Anya Taylor-Joy bländar i en födelsedagsklänning värdig en fantasivärld

Fabienne Ba.
För sin 30-årsdag delade den brittisk-amerikanska skådespelerskan Anya Taylor-Joy festbilder på Instagram som imponerade lika mycket av atmosfären som av den helt fängslande klänningen hon bar.

En Rodarte-klänning mellan spets och broderi

Anya Taylor-Joy firade sin 30-årsdag i en avgjort magisk och mörk atmosfär, trogen Vädurens anda. Hon blåste ut ljusen på en tårta formad som ett baggehuvud, som hon skar med en glänsande silverdolk. Hennes gäster bar däremot böljande klänningar, mörka kostymer och blomsterkronor, vilket förstärkte kvällens drömlika atmosfär.

För tillfället valde skådespelerskan en klänning från Rodarte-arkivet i en rosig nyans, utsmyckad med silverpaljetter, pärlor och kaskadformade vita blad för en touch av förtrollande fantasi. Plagget verkade hållas samman av två enkla, tunna axelband, vilket skapade en nästan eterisk silhuett. Broderierna och de naturinspirerade applikationerna gav illusionen av blommor som svävade på huden.

Orkidéboan, lookens mittpunkt

Det mest slående plagget i outfiten var en vit orkidéboa, en specialdesignad skapelse av hennes stylist Genesis Webb och Ryder McLaughlin. Med sina rosa mitten och gröna stjälkar förstärkte dessa handgjorda blommor klänningens fantastiska värld, som om de hade sprungit ur en förtrollad skog. Looken kompletterades med ett diamanthalsband och örhängen från Tiffany & Co., vilket gav en touch av formalitet utan att överväldiga blommiga ensemblen.

Fansen är övertygade, sociala medier står i lågor

Skådespelerskan Anya Taylor-Joy delade en karusell av bilder på sina sociala medier och gav sina fans en glimt av hennes stora utekväll. Medan födelsedagshälsningar strömmade in var det hennes klänning som fick flest kommentarer. Reaktionerna var enhälliga: "Du ser underbar ut", skrev en, medan en annan sammanfattade stämningen perfekt: "Jag älskar den här gotiska födelsedagen."

Denna födelsedag markerade således en förtrollande paus i en hektisk vår för Anya Taylor-Joy, mellan PR-turnén för "The Super Mario Galaxy Movie" och hennes kampanjer för Dior Beauty och Tiffany & Co. Ett sätt, för henne, förmodligen att fira med stil ett decennium som lovar att bli lika färgglatt som klänningen hon bar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Skådespelerskan Diane Kruger, 49, skapade furore med en klänning värdig ett konstverk.
Sångerskan Mariah Carey, 57, orsakade furore i en svart klänning och läderstövlar.

