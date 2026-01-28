Search here...

"Otroligt elegant": den här amerikanska modellen gör ett bestående intryck i en haute couture-klänning

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss lyste nyligen upp Paris Couture-vecka i en Dior-klänning som bevisade att skira tyger och öppen rygg är den ultimata modeduon. Den amerikanska modellen och dansaren delade looken på Instagram, vilket skapade furore bland sina fans.

En mästerlig Dior-kreation inför hösten 2026

Från Diors höstkollektion 2026 av Jonathan Anderson fängslar denna svarta klänning i ett genomskinligt matt tyg med sin slående kontrast. Framtill skapar en hög, asymmetrisk halsringning med en axel och trekvartslång puffärm som är åtdragen vid handlederna en sofistikerad silhuett. Den höga-låga fållen böljar graciöst, medan den djupa ryggen avslöjar huden i en perfekt dramatisk spänning.

En minimalistisk stil som framhäver klänningen

Designad av Natasha Colvin förblir looken minimalistisk för att låta rummet stråla. Karlie väljer svarta Dior Muse pumps med fyrkantig tå och ett tunt band, samt en Dior Cigale-väska. Ricky Fraser skapar en låg knut med lösa hårstrån, och Tobi Henney applicerar fräsch makeup: svart eyeliner och rosa ögonskugga.

Karlie Kloss visar briljant att sann klädkraft uppstår ur subtil kontrast, utan grälla färger eller överflödiga utsmyckningar. Denna parisiska framtoning omdefinierar modern elegans inom Haute Couture.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
"Hon skulle kunna bli modell": vid 31 års ålder omdefinierar denna skådespelerska "koreansk chic"
Vid 47 års ålder uppfräschar Laetitia Casta en klänning med en oväntad modeaccessoar.

