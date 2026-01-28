"Otroligt elegant": den här amerikanska modellen gör ett bestående intryck i en haute couture-klänning

Karlie Kloss lyste nyligen upp Paris Couture-vecka i en Dior-klänning som bevisade att skira tyger och öppen rygg är den ultimata modeduon. Den amerikanska modellen och dansaren delade looken på Instagram, vilket skapade furore bland sina fans.

En mästerlig Dior-kreation inför hösten 2026

Från Diors höstkollektion 2026 av Jonathan Anderson fängslar denna svarta klänning i ett genomskinligt matt tyg med sin slående kontrast. Framtill skapar en hög, asymmetrisk halsringning med en axel och trekvartslång puffärm som är åtdragen vid handlederna en sofistikerad silhuett. Den höga-låga fållen böljar graciöst, medan den djupa ryggen avslöjar huden i en perfekt dramatisk spänning.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Karlie Kloss (@karliekloss)

En minimalistisk stil som framhäver klänningen

Designad av Natasha Colvin förblir looken minimalistisk för att låta rummet stråla. Karlie väljer svarta Dior Muse pumps med fyrkantig tå och ett tunt band, samt en Dior Cigale-väska. Ricky Fraser skapar en låg knut med lösa hårstrån, och Tobi Henney applicerar fräsch makeup: svart eyeliner och rosa ögonskugga.

Karlie Kloss visar briljant att sann klädkraft uppstår ur subtil kontrast, utan grälla färger eller överflödiga utsmyckningar. Denna parisiska framtoning omdefinierar modern elegans inom Haute Couture.