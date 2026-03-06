"Magnifik": Nicole Kidman vågar bära en spektakulär kjol på röda mattan

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Nicole Kidman lyste upp New York-premiären av "Scarpetta" med en ultrachic helsvart look. Den australiska skådespelerskan fängslade allas uppmärksamhet och bevisade återigen sin absoluta mästerskap på röda mattan.

En sofistikerad svart kostym

För evenemanget på Regal Union Square bar Nicole Kidman en överdimensionerad svart dubbelknäppt kavaj med guldknappar, i kombination med en svart kjol prydd med fina fjäderdetaljer. Denna spektakulära, lätta och texturerade kjol gav en luftig touch till kavajens maskulina skräddarsydda stil. Silverringar kompletterade ensemblen med elegans.

Vågigt hår och en naturlig lyster

Hennes lösa, vågiga blonda hår inramade ett strålande ansikte, medan subtil makeup förstärkte hennes naturliga lyster. Nicole Kidman utstrålade självförtroende och enkel Hollywood-charm när hon poserade med den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Jamie Lee Curtis, hennes motspelare i "Scarpetta", där hon porträtterar den briljanta rättsmedicinaren Kay Scarpetta.

"Magnifik": fansen är i vördnad

Reaktionerna strömmar in på sociala medier: ”Magnifik Nicole, alltid så elegant” eller ”Den här kjolen är spektakulär, du ser perfekt ut.” Fans berömmer hennes djärvhet och hennes förmåga att enkelt blanda skrädderi och femininitet.

Scarpetta: en thriller som lovar att bli explosiv

Amazon Prime Video-serien, som är tillgänglig från och med den 11 mars, ser Nicole Kidman lösa högteknologiska brott tillsammans med Jamie Lee Curtis (hennes syster Dorothy) och Ariana DeBose. Under premiären talade Nicole varmt om sina döttrar: " De kommer att berätta för mig vilka de är."

Med sin fjäderkjol och överdimensionerade kavaj skapade Nicole Kidman en fantastisk helsvart look. Vid 58 års ålder omdefinierade hon röda mattan-elegans och bevisade att sann stil överskrider ålder – om någon fortfarande tvivlade på det.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
