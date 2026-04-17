I Australien kritiseras Meghan Markle och prins Harry för kostnaden för sitt besök.

Meghan Markle och prins Harry är tillbaka i Australien för första gången sedan 2018, men den här nya "turnén" är inte helt okontroversiell. Deras närvaro, som kombinerar föredrag och wellness-retreater, ger upphov till en debatt om gränsen mellan allmännyttiga och privata angelägenheter.

Ett mycket efterlängtat, men kontroversiellt besök

Paret, som anlände den 14 eller 15 april 2026, möttes enligt medierapporter i Sydney och sedan Melbourne med samma nyfikenhet som under sin kungliga resa 2018. Vid den tiden var deras besök en del av det officiella kronprogrammet, med offentlig finansiering och statlig säkerhetslogistik. Nu, som "icke-arbetande kungligheter" bosatta i Kalifornien, beskrivs deras vistelse som en "privat" eller "kvasikunglig" resa, vilket förändrar hur allmänheten uppfattar de pengar som spenderas.

Evenemang med orimliga priser

Kärnan i kontroversen ligger i priserna som tas ut för tillgång till evenemang som Sussex-paret deltar i. I Melbourne ska prins Harry tala vid ett toppmöte om psykisk hälsa som heter "InterEdge", där biljetter annonseras för 997 australiska dollar (cirka 600 euro), eller till och med upp till 1 978 dollar för vissa mer "premium"-paket.

I Sydney är Meghan Markle huvudattraktionen på ett tredagars retreat, organiserat av hennes varumärke/podcast "Her Best Life", på ett lyxhotell. Deltagandet kostar 2 699 australiska dollar (cirka 1 625 euro) per person, inklusive yoga, ljudterapi, middagar och discokvällar. En ytterligare "VIP-upplevelse" inkluderar ett gruppfoto med hertiginnan, en privat frukost och merchandise, vilket förstärker bilden av en mycket kommersiell och exklusiv semester .

Säkerhet på skattebetalarnas bekostnad

Debatterna kristalliseras också kring säkerhet. Precis som under deras tidigare besök måste australiska myndigheter införa polisåtgärder för att hantera sina rörelser, inklusive folkmasskontroll och skydd. En namninsamling som lanserats av gruppen "Beyond Australia" på Change.org har samlat över 38 000 underskrifter, där de kräver att staten inte spenderar "ett enda öre" på säkerhet, eskort eller logistik för Meghan Markle och prins Harry, som nu betraktas som "privatpersoner som utför lukrativa aktiviteter".

En växande "affärs"-image

Harry och Meghans team har insisterat på att resan finansieras privat, inte genom det brittiska kungliga bidraget. Deras besök i Australien presenteras som "en serie filantropiska, professionella och medieåtaganden", snarare än en statsresa. Ändå kvarstår frågan för australierna: vem betalar egentligen för säkerheten, logistiken och synligheten kring detta par, som fortfarande är en viktig offentlig symbol för monarkin?

Turnéns program, en blandning av toppmöten om mental hälsa och wellness-retreater, förstärker idén om en kommersiell strategi centrerad kring deras image. Media betonar att den här typen av evenemang endast är tillgängligt för en minoritet av människor med betydande budgetar, vilket ger upphov till kritik om skillnaden mellan en önskan om otillgänglighet och en välgörenhetshållning. Många observatörer pekar också på kontrasten mellan budskapet om "offentlig service" och tillgänglighet som var det centrala temat för deras avresa från palatset, och betraktade det som "falsk kunglighet" eller en "självreklamturné".

Mellan fans, skeptiker och politiska kritiker

Åsikterna är delade på plats. Å ena sidan förblir vissa fans lojala mot parets närvaro, vilket inkluderar möten med patienter på barnsjukhus och lokala föreningar, där de påminner om några av deras tidigare åtaganden. Å andra sidan höjs kritiska röster, särskilt från lokala valda tjänstemän och kommentatorer, som anser att kombinationen av höga priser, VIP-paket och offentlig säkerhet finansierad av skattebetalarna inte längre stämmer överens med idén om "osjälviskt" arbete.

I slutändan är Meghan Markles och prins Harrys besök i Australien 2026 en spegel som hålls upp mot samhället och ifrågasätter hur en kungafamilj som förvandlats till en "influencerfamilj" finansierar sig själv, skyddar sig själv och uppfattar sig själv på den internationella scenen.