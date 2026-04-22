Vid 47 års ålder överraskar Kourtney Kardashian med denna omgjorda "gotiska" look

Fabienne Ba.
För sin 47-årsdag överraskade Kourtney Kardashian sina fans med en stilistisk avvikelse från sin vanliga estetik. Hennes födelsedagsoutfit, som delade den på Instagram, väckte snabbt uppmärksamhet och blandade 2000-influenser med en modern tolkning av gotisk stil.

En titt någonstans mellan gothic, Y2K och rockanda

Kourtney Kardashians outfit består av en svart miniklänning med spetsdetaljer, i kombination med en texturerad stickad kofta. Ensemblen frammanar en moderniserad "girly-goth"-estetik, typisk för en stark återgång till 2000-talsstilen. Kourtney Kardashian kompletterade looken med iögonfallande plagg: en lång leopardmönstrad kappa, svarta knähöga stövlar och överdimensionerade solglasögon.

Accessoarer med ett starkare budskap

Accessoarerna ger en symbolisk dimension. Ett anmärkningsvärt inslag är ett slående silverhalsband prydt med ett dödskallehänge, vilket förstärker outfitens rockiga och lätt underground-känsla. Detta stilval återspeglar en bredare trend där kändisar omtolkar gotisk stil genom att blanda den med lyxiga och moderna plagg.

En estetik som blandar personlig image och modetrend

Kourtney Kardashian, känd för sina modeval som ofta influerats av en minimalistisk estetik under senare år, överraskar här med en återgång till en mer uttrycksfull stil. Denna tillfälliga förändring illustrerar den växande friheten för offentliga personer att utforska olika stilvärldar, utan att vara begränsade till en enda visuell identitet.

Med denna omgjorda "gotiska" look till sin födelsedag bekräftar Kourtney Kardashian sin förmåga att leka med modekoder. Genom att blanda 2000-århundradets nostalgi, rockinfluenser och moderna detaljer gjorde hon ett minnesvärt framträdande som återuppväckte intresset för glamrockestetiken.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
