Sångerskan Olivia Rodrigo orsakar sensation i spetsoutfit

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, musikern och skådespelerskan Olivia Rodrigo har aldrig verkat mer självsäker i sin stil. För en nyligen publicerad redaktionell fotografering inför hennes tredje album valde hon en look där spets blandas med invecklade textilutsmyckningar. Och resultatet orsakade omedelbart sensation på sociala medier.

En liten topp i broderad spets med haute couture-känsla

Olivia Rodrigo syns i en liten spetstopp i BH-stil från Versace. Klädseln, skulpterad som ett sant konstverk, är prydd med utsmyckade metallbroderier, inramade av svarta detaljer som framhäver tygets couture-hantverk. Under den varma studiobelysningen reflekterar de inlagda stenarna gyllene glimtar, vilket ger hela silhuetten en nästan filmisk känsla.

Överdelens struktur – någonstans mellan utsmyckad spets och invecklat metallarbete – påminner om både 2000-talets haute couture och moderna italienska aftonklänningar. Ett djärvt val, perfekt förankrat i den "gotisk-lyxiga" estetik som Olivia Rodrigo har utforskat de senaste säsongerna.

En redaktionell silhuett, någonstans mellan svart och glansigt

För att komplettera det valde Olivia Rodrigo en strukturerad, högmidjad kjol i mörka toner, vilket ger en stark kontrast till toppens lätthet. Fotograferingen, fotograferad av Ryan McGinley, spelar på posen: armarna höjda ovanför huvudet, ryggen mot en strukturerad vägg, blicken rakt fram.

Bilden, nästan skulptural, får känslan av ett redaktionellt porträtt från en annan era – som om en diva från 1950-talet hade försjunkit i dagens modekoder. Skulpturala guldörhängen förlänger silhuettens vertikala linjer och ger precis rätt mängd metallisk glans för att återspegla broderiet på toppen.

På skönhetsfronten, ett gammalt Hollywood-universum

När det gäller hennes frisyr omfamnade Olivia Rodrigo rörelse. Hennes bruna hår var uppsatt i långa, mjuka vågor som sveptes av vinden och mjukt ramade in hennes ansikte. Denna look stod i kontrast till den grafiska stringensen i hennes kläder, vilket gav hela fotograferingen en naturlig känsla.

För sin makeup valde hon en strålande hy, definierade ögon och djupt bärfärgade – nästan granatfärgade – läppar som gav en dramatisk touch till hela looken. Denna metod var direkt inspirerad av de stora ikonerna inom amerikansk film på 1950-talet.

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En modesignatur som hävdar sig med sitt nya album

Detta framträdande är ingen slump. Olivia Rodrigo förbereder sig för att släppa sitt tredje studioalbum, "you seem pretty sad for a girl so in love", den 12 juni. Och varje framträdande de senaste veckorna verkar, bild för bild, bygga upp det visuella universumet för detta nya verk: gotiska referenser, invecklad spets, mörka paletter med metalliska inslag.

Denna stilförvandling är långt ifrån obetydlig för någon som för bara några år sedan främst spelade "färgglad tonårspop". Idag verkar Olivia Rodrigo visa upp ett mer medvetet, mer berättande mode – där varje outfit är tänkt som ett fragment av en historia som ska berättas.

Med denna lilla Versace-broderade spetstopp levererar Olivia Rodrigo ett av sina finaste modeuttalanden för året. Bara dagar innan släppet av sitt nya album ger hon sig själv möjligheten att återuppfinna sin image – utan att offra något av sin unikhet. En strategi som redan verkar perfekt genomförd.