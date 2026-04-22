Rihanna bär en trasig spetsklänning och orsakar sensation

Naila T.
@badgalriri / Instagram

Under en fotografering bekräftade den barbadiska sångerskan och affärskvinnan Rihanna återigen sin vision av mode. Bilderna, som snabbt blev virala, visar henne i outfits präglade av ett djärvt kläduttalande. Bland dem fångade en svart spetsklänning, medvetet skuren, särskilt blickfånget.

En spetsklänning som är både elegant och provocerande

Klänningen som Rihanna bär leker med kontraster: en sofistikerad struktur av fin spets kombinerad med djärva utskärningar och transparenta effekter. Den övergripande effekten skapar en silhuett som är trogen sångerskans estetik. Denna klädstil återspeglar en stark trend inom modernt mode, där transparens har blivit ett stilspråk i sig, som används för att utmana de klassiska koderna för "femininitet" och chic.

En haute couture-look utformad som ett uttalande

Utöver själva klänningen förstärker den övergripande stylingen fotograferingens visuella effekt: skulpturala accessoarer, intensiv makeup och minimalistisk iscensättning bidrar alla till att lyfta fram plaggets kraft. Rihanna, som har gjort många slående modeframträdanden de senaste åren, bekräftar här sin status som en ikon som kan förvandla varje framträdande till ett kulturellt och estetiskt uttalande.

Ett stort inflytande på samtida mode

Rihanna är känd för att tänja på gränserna för traditionella standarder och har länge varit en ledande figur i branschen. Hennes modeval påverkar både designers och globala trender, särskilt hennes användning av skira silhuetter och skulpturala plagg. Denna typ av look hjälper till att omdefiniera själva begreppet chic och införlivar mer frihet, kroppsuppfattning och djärvhet.

Med denna spetsklänning gör Rihanna återigen ett slående intryck. Hon fortsätter att omdefiniera konturerna av samtida mode, där varje outfit blir ett kraftfullt visuellt uttalande.

Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
"AI kommer att göra sitt jobb": Charlize Therons kommentar om Timothée Chalamet väcker kontrovers
Vid 47 års ålder överraskar Kourtney Kardashian med denna omgjorda "gotiska" look

