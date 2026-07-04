Ester Expósitos nya look väcker uppmärksamhet, även från Kylian Mbappé.

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Den spanska skådespelerskan Ester Expósito delade en serie bilder på Instagram som visade upp en elegant och trendig ny look. Inlägget fängslade hennes följare och fick en anmärkningsvärd kommentar från fotbollsspelaren Kylian Mbappé.

En trendig tvåfärgad look

För den här fotoserien valde Ester Expósito en tvådelad ensemble i nyanser av grått och svart. Skådespelerskan bar en beskuren topp med Bardot-ringning och korta puffärmar, i kombination med en matchande, böljande midikjol. Svarta mules med klack och ett par solglasögon kompletterade looken, en perfekt blandning av "kontorssiren"-chic och den mycket moderiktiga kokettiga stilen. En enkel men elegant ensemble, perfekt utförd.

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Ett inlägg delat av Ester 🌙 (@ester_exposito)

En anmärkningsvärd kommentar från Kylian Mbappé

Bland de många reaktionerna stack en kommentar ut: den från den franske landslagsfotbollsspelaren Kylian Mbappé, som lämnade en hjärtemoji under inlägget. Denna lilla gest var tillräcklig för att utlösa en reaktion från internetanvändare, särskilt eftersom namnen på de två personligheterna nyligen har kopplats samman.

En skådespelerska och modeikon

Utöver denna look bekräftar Ester Expósito sin status som modeikon. Den spanska skådespelerskan, som upptäcktes i succéserien "Elite", har etablerat sig som en figur som följs noga för sina klädval, både på röda mattan och på sociala medier. Hon är en stamgäst på catwalken och inspirerar ofta sina miljontals följare.

Med denna tvåfärgade look skapar Ester Expósito ett elegant och trendigt intryck. Genom att blanda en "kontorsiren"-känsla med en touch av koketthet bekräftar skådespelerskan sin stilkänsla – och sin talang för att skapa uppmärksamhet, även i sina kommentarer. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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